Proje Bazlı Teşvik Sistemi Yan Sanayiyi de Hareketlendirecek"

Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne ilişkin, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde yapının 'kılcal damarları' olarak tanımladığımız yan sanayinin değer üretiminde kritik bir rol oynayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Savcı, kamuoyuna açıklanan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "süper teşvik" olarak da adlandırılan sistemin ekonomiye önemli bir katkı yapacağına inandıklarını bildirdi.

Bu teşviklerin ekonomiye direkt etkisinin görülmesinin 3-4 yılı bulabileceğini aktaran Savcı, ancak bu sürede, yani yatırım süreci boyunca doğacak ikinci-üçüncü halka işler kapsamında da sistemi değerli bulduklarını kaydetti.

Savcı, bu durumdan yazılımdan hizmete kadar tüm sektörlerin faydalanacağını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kurulacak her fabrikanın çevresinde ciddi bir yan sanayi oluşmasını sağlayacağı da muhakkak. Öyle ki ilerleyen aşamalarda KOBİ ölçeğindeki yan sanayi kuruluşlarının planlı bir şekilde kümelenmesine yönelik teşvikleri bile konuşabiliriz. Süreçte, sanayi-üniversite işbirlikleri ile bu kümelenmeler endüstriyel bölgeler olarak yapılandırılabilir. Bu, üretim teknolojilerinin ülkemizde taşınması anlamında da yararlı çalışmaların önünü açacaktır. Kısacası, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nde yapının 'kılcal damarları' olarak tanımladığımız yan sanayinin değer üretiminde kritik bir rol oynayacağını düşünüyoruz."

Savcı, bu sistem ile büyük ölçekli projeler ortaya çıkacağını kaydederek, "Türkiye'nin orta-uzun vadeli ekonomik hedefleri için katkı sağlayacak olan büyük ölçekli projeler, ayrıca iş dünyası için de moral kaynağı olacak. Bu sayede, iş dünyası da kendi alanlarındaki yatırımlarda daha iştahlı bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.