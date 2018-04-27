Proje Bazlı Teşvik Sistemi Değerlendirme Toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ülkemizin yüksek teknoloji yolculuğundaki en önemli dayanaklardan birisidir." dedi.

Özlü, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'nden yararlanan firmaların yetkilileriyle TÜBİTAK binasında düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Toplantıyı son derece önemsediğini belirten Özlü, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi, ülkemizin yüksek teknoloji yolculuğundaki en önemli dayanaklardan birisidir." diye konuştu.

Özlü, hükümet ve bakanlık olarak tam anlamıyla yüksek teknolojiye odaklandıklarını vurgulayarak, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak en önemli enstrümanın teknoloji üretmek olduğunu söyledi.

TÜBİTAK'ın ülkeyi 2023 hedeflerine ulaştıracak teknoloji atılımı için bütün birikimini seferber etmeye hazır olduğunu dile getiren Özlü, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK, özel sektöre yönelik destek programları kapsamında 1995-2002 yıllarında toplam 490 milyon lira destek sağlamıştır. 2003-2017 döneminde sağlanan destek miktarı ise yaklaşık 14 kat artarak 6,7 milyar liraya yükselmiştir. Aynı dönemde TÜBİTAK aracılığıyla 10,8 milyar liralık Ar-Ge hacmi oluşturduk. Sadece 2017 yılında yani 1 yıl içinde özel sektöre yönelik destek programları kapsamında 2 bin 306 projeye toplam 500 milyon lira hibe desteği sağladık. Teknogirişim Sermaye Desteği Programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 2 bin 335 teknogirişim firmasını destekledik. Akademik projelere aktardığımız destek miktarını ise 2002 yılına oranla 44 katına çıkararak 858 milyon liraya yükselttik."

"Teşvik Sistemi, yerlileşme ve yüksek teknoloji politikamızın ürünü"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde kamuoyuna duyurulan Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile 19 firmanın 23 projesine teşvik belgesi verildiğini ifade eden Özlü, teşvik sistemiyle 135 milyar lira yatırım tutarı, 34 bin ilave istihdam, 134 bin dolaylı istihdam ve 19 milyar dolar düzeyinde cari açığa katkı hedeflediklerini bildirdi.

Özlü, teşvik sistemi kapsamında yatırımcılara vergi, istihdam, finans ve yatırım yeri konularında destekler sağlanacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Proje Bazlı Teşvik Sistemi, özü itibarıyla yerlileşme, yerli üretim ve yüksek teknoloji politikamızın bir ürünüdür. ?Bu politikanın tam olarak yürütülmesi için ilgili bütün bakanlıklarımız eşgüdüm içinde hareket etmektedir. Yerlileştirme Yürütme Kurulumuz yerli üretim politikamızı koordine etmektedir."

Bakanlık olarak tüm bağlı kurum ve kaynaklarla yerli üretim ve yüksek teknoloji hedefine katkı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Özlü, TÜBİTAK, KOSGEB ve Türk Standardları Enstitüsünün yüksek teknoloji üretiminin hizmetinde olduklarını söyledi.

Özlü, "Yatırımcılara, firmalarımıza ve girişimcilerimize net olarak şunu söylüyoruz, 'Siz yeter ki üretin, destek bizden, teknoloji üretmek sizden." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da Proje Bazlı Teşvik Sistemi ilk duyurulduğunda en çok heyecanlanan kurumlardan biri olduklarını belirtti.

Teknolojide dönüşümü sağlayan, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değer üreten projelerin teşvik sistemi kapsamında destekleneceğini dile getiren Mandal, "Dolayısıyla bunlarla ilgili en önemli kurumlardan biri TÜBİTAK." dedi.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.