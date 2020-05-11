Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kızılay'a kan bağışı desteği
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Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kızılay'a kan bağışı desteği

Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Kızılay'a kan bağışı desteği
11.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:36

Aydın Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri, iftar sonrası Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Aydın Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri, iftar sonrası Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Korona virüs salgını sonrası kan stoklarında yaşanan azalma sonrasında Aydın Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve velileri büyük bir duyarlılık örneği sergileyerek, "İyilik Kanımızda Var" sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında iftardan sonra Aydın Kızılay Kan Bağış Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu.

Okul Müdürü Bünyamin Öztürk, kan bağışı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası çerçevesinde iftar sonrasında etkinliğimizi gerçekleştirdik. Ülkemizin Korona virüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiği bu dönemde, Kızılay'a kan bağışında bulunarak bir destek vermek istedik. Etkinliğimize katılan çok sayıda velimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kızılay Kan Bağış Merkezi yetkilileri de kan bağışında bulunan öğretmen ve velilere desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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