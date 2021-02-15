Progress MS-16 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Progress MS-16 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, Progress MS-16 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 07.45'te başarıyla gönderildi.

Kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) 420 litre içme suyu, gıda ve 600 kilogram yakıtın yanı sıra uzay denemeleri için çeşitli ekipman ve malzemeler taşıyor.

Kapsülün UUİ'ye 17 Şubat'ta ulaşması planlanıyor.

Söz konusu fırlatma, Baykonur Uzay Üssü'ndeki yılın ilk fırlatması oldu. ???????

Halihazırda Rusya, ABD ve Japonya'dan astronotların bulunduğu UUİ'yi NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortak işletiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova