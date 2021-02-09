Programdan kazandığı parayı alışverişe harcıyor

Partneri Alişan ile birlikte sunduğu programın çıkışında soluğu alışveriş merkezinde alan Demet Akalın, birlikte geldiği kız arkadaşlarıyla birlikte uzun süre alışverişin keyfini çıkardı.

Giydiği marka kıyafetler ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcının alışveriş stili de dikkatlerden kaçmadı. Beymen başta olmak üzere, Fendi, Louis Vuitton, Gucci gibi dünyaca ünlü mağazaları gezen Akalın, alışveriş turunun ardından özel aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.& ;





Kaynak: Snob Magazin