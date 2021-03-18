Programdaki göçmen karşıtı sözler nedeniyle Fransız kanalına 200 bin avro para cezası
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Programdaki göçmen karşıtı sözler nedeniyle Fransız kanalına 200 bin avro para cezası

18.03.2021 20:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:32
Programdaki göçmen karşıtı sözler nedeniyle Fransız kanalına 200 bin avro para cezası

Fransa'da son yıllarda Müslümanlara ve yabancılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen yazar Eric Zemmour'un bir programda sarf ettiği göçmen karşıtı sözleri nedeniyle CNews kanalına 200 bin avro para cezası verildi.

Fransa'da son yıllarda Müslümanlara ve yabancılara yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen yazar Eric Zemmour'un bir programda sarf ettiği göçmen karşıtı sözleri nedeniyle CNews kanalına 200 bin avro para cezası verildi.

Ülkede televizyon ve radyo yayınlarını denetleyen Görsel İşitsel Yüksek Konseyinden (CSA) yapılan açıklamada, ülkede gündem olan konuların medyada yer bulmasının doğal olduğunu ancak yasaların özgürlüğün kullanımına sınırlar koyduğu belirtildi.

Zemmour'un söz konusu sözleri söylediği programda, editöryal bağımsızlık ve iletişim özgürlüğünün sınırlarının aşıldığı vurgulanan açıklamada, programda sunucu ve katılımcıların Zemmour'a tepki göstermediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, Zemmour'un sözleri nedeniyle CNews kanalına 200 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Zemmour, eylül 2020'de CNews kanalındaki programda, 18 yaşından küçük göçmenlerin ve yabancıların "hırsız, katil ve tecavüzcü" olduğunu iddia ederek, ülkeden gönderilmeleri gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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