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Ebru Polat, Seda Akgül, Ece Erken, Magazin

Programa veda etti!

Ece Erken'in istifa etmesinin ardından Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapmaya başlayan Seda Akgül'ün macerası kısa sürdü.

13.04.2020 10:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:32
Programa veda etti!

Ece Erken'in Söylemezsem Olmaz'dan ayrılmasının ardından yerine Seren Serengil ve Seda Akgül gelmişti. Her yaptıkları açıklamalarla gündem olan bu sunuculardan Akgül özellikle son dönemde İrem Derici ve Ebru Polat'a söylediği ağır sözlerle gündem olmuştu. Akgül son olarak da ekrem ağrıları sebebiyle hastanelik olmuş ve kolunda iğneyle hastaneden kaçarak yayına gelmesiyle dikkat çekmişti. Akgül dün bir basın açıklaması yayınlayarak Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldığını duyurdu. Akgül açıklamasında "Ben zor şartlar altında görev yapıyordum; Çeşme'ye yerleşmiştim. Anne ve babam yaşlı onlara bakmam gerekiyor ve tekrar işe dönüyordum. Ancak bu hafta sokağa çıkma yasağına takıldık. Şu anda bu işin ciddiyeti bu kadar önemliyken maalesef programımız kısacık bir ara vermezken ben öncelikle ailemin sağlığını riske atmak istemiyorum çünkü gidip geliyorum... İkincisi de gerçekten sevgi ve meslek arasında düşünürsek; mesleğimi de seviyorum ama 22 yıldır yalnız yaşıyorum. Ama bu günler sevginin, aile olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdi. 2 gün önce de ben serum almıştım çünkü apart otelde kalıyorum beslenmeme de dikkat edemiyorum. Sizlerden özür diliyorum. Ben bir ay önce bu kadar ciddi düşünmemiştim. Keşke zaruri olmaya programlar ara verebilse..." (Kaynak-Medyaradar)



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Kaynak: Snob Magazin

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