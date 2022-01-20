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Program sonrası alışveriş turu

Program sonrası alışveriş turu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

"Sabahın sultanı Seda Sayan" programı ile sevenlerinin karşısında olan ünlü şarkıcı ve sunucu, canlı yayınlanan programı sonrası soluğu İstinyePark'da aldı. İşte detaylar…

Tek başına alışveriş turuna çıkan Sayan, karşısına çıkan muhabirleri geç fark edince kısa bir şaşkınlık yaşadı ve "Allah canınızı almasın emi" diyerek kahkaha attı.

Spor şıklığı ile dikkatleri üzerine çeken Sayan dünyaca ünlü mağazaları gezerek kış sezonu ürünlere göz gezdirerek alışverişin keyfini çıkardı.

Program sonrası alışveriş turu

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