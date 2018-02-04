Progo'nun Kişilere Sunduğu Kolaylıklar Neler?

Progo Kurucu Ortağı Kerem Çoban, Progo'nun kişilere sunduğu kolaylıkların neler olduğunu Wise TV'ye anlattı.

Çoban, şu sözleri dile getirdi: "Genel itibariyle aslında kentli insanın, özellikle büyük şehirler başta olmak üzere, ve sonrasında da büyük şehirlinin ve diğer noktalardaki kişilerin seyahat ettiği tatil merkezi iller göz önüne alındığında insanların, başta yine havalimanı transferi olmak üzere, bir noktadan bir noktaya ulaşması bir problem. Aslında bulunduğumuz sektörde önemli olan, sizin burada yarattığınız değer. Progo'nun yarattığı değer, iki nokta arasında insanların henüz gitmeden önce fiyatını bildiği, kontrol edebildiği, seçebildiği, kendi çocuğunun kilosunu ve yaşını girdiğinde onun için kişiselleştirilmiş bir çocuk koltuğu gibi güvenli, yasal bir yolculuk satın alabildiği bir uygulama".