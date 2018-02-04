Progo Kimdir?

Progo Kurucu Ortağı Kerem Çoban, Progo'yu daha yakından tanıtmak amacı ile Wise TV'ye konuştu.

Progo'yu, "Türkiye'de an itibariyle 9 ilde A noktası ile B noktası arasında seyahat etmenizi sağlayan, seyahat sırasında ister mobil aplikasyon aracılığıyla ister web aracılığıyla gideceğiniz destinasyonu kilometre bazlı seçtiğiniz, araba tipi olarak da yolcu sayısına göre gruplandırma yapabilen Türkiye genelindeki tek aplikasyon" olarak tanımlayan Çoban, yıl sonunda 25 ilde aktif halde devam edeceklerini ifade etti.