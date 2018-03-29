Profesyoneller Oyun Oynuyor!

AdColony'nin Nielsen partnerliğinde yürüttüğü Türkiye'de Mobil Oyunlar araştırmasının üçüncü ayağı olan Türkiye'de Profesyonellerin Mobil Oyunlarla İlişkisi araştırması tamamlandı. Sonuçlar, Türkiye'de profesyonel hayatın içinde olan çalışan kitle özelinde daha önce eşi görülmemiş datalar ortaya koydu. 25-44 yaş arası, AB SES gruplarından temsiliyeti çok yüksek bir profesyonel örneklem grubuyla yapılan araştırmanın öne çıkan sonuçları şu şekilde;

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Profesyonellerin en çok tercih ettiği teknolojik cihazlar %98'lik bir oranla akıllı telefonlar olurken, masaüstü/dizüstü bilgisayarlar %39; tablet cihazlar ise %30 kullanım oranı ortaya koydu.

Mobil oyunları oynadıkları cihazlar sorulduğunda çalışan kitlenin %95'i akıllı telefonlarından aktif olarak oyun oynadıklarını dile getirdiler. Tablet cihazlarından mobil oyun oynayanların oranı ise %14.

Profesyonellerin yarısına yakını her gün mobil oyunlar oynadıklarını dile getirdi. Haftada en az 2 kere oyun oynadığını dile getirenlerin oranı ise %88 olarak ortaya çıktı. Gün içerisinde ise Profesyonel kitlenin en sık oyun oynanan zaman aralığı olarak 20: 00-23: 00 saatleri arası göründü.

Çalışanların favorisi masa oyunları ve puzzle'lar

Çalışan kitlenin favori mobil oyun kategorileri masa oyunları ve puzzle'lar olarak ortaya çıkarken, kağıt oyunlarının da bu kitle tarafından ilgi gördüğü anlaşıldı.

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Profesyonellerin mobil oyunlar oynamak için en çok evde ve rahat oldukları zamanları tercih ettikleri ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeriydi. Çalışan kitle; en çok televizyon izlerken, evde dinlenirken ve müzik dinlerken izlerken mobil oyun oynadıklarını dile getirdiler.

Çalışan kitlenin mobil oyunlar oynarken kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda ağırlıkla pozitif bir ruh haliyle ilişkilenen; rahatlık, mutluluk ve heyecan gibi duyguların ön plana çıktığı göründü.

Profesyonel kitleye oyun içi para harcama ve reklam içeriği dinamikleri sorulduğu zaman, ücretli oyun tercihlerinin %13 ile ülke ortalamasının üstünde olduğu görüldü. Oyun içi ek içerik edinme veya can kazanma gibi opsiyonlar için tercihleri sorulduğunda, çalışan kitlenin %84'ü reklam içerikli videolar izlemeyi tercih ettiklerini açıkladı.

Çalışan kitle mobil oyunlarla güçlü ilişkisi var



AdColony ile Nielsen'in birlikte yürüttüğü Türkiye'de Mobil Oyunlar ve Oyunculararaştırmalarının bu üçüncü ayağı ile birlikte, Türkiye'de özellikle reklamverenlerin hakkında en çok bilgi sahibi olmak istedikleri çalışan kitlenin de mobil oyunlarla ne denli yakın ve güçlü bir ilişkisi olduğu ortaya konmuş oldu. Ortaya çıkan detaylar ise bu kitlenin daha bilinçli ve daha farkında olarak mobil oyunlarla ve mobil oyun içi reklamlarla ilişki içinde olduğunu göstermiş oldu.

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