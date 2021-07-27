Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma sürelerinde değişiklik
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Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma sürelerinde değişiklik

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma sürelerinde değişiklik
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük 9 saati geçmeyen çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilecek.

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük 9 saati geçmeyen çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların "9 saati geçemez" olarak belirlenen günlük çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate kadar çıkarılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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