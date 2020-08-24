"Profesyonel" oyunu Bodrum'da sahnelendi
İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Profesyonel", Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri'nde tiyatroseverlerle buluştu.
24.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:35
İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Profesyonel", Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri'nde tiyatroseverlerle buluştu.
Prömiyeri 21 Ocak 2010'da gerçekleştirilen oyun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak sahnelendi.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da izlediği eserde, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz sahne aldı.
Kaynak: AA