Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Manisa, yarın TFF 1. Lig vizesi alabilir
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Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Manisa, yarın TFF 1. Lig vizesi alabilir

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Manisa, yarın TFF 1. Lig vizesi alabilir

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta son 7 haftaya en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan önünde giren Manisa, yarınki maçların sonuçlarına göre TFF 1. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

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Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta son 7 haftaya en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan önünde giren Manisa, yarınki maçların sonuçlarına göre TFF 1. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

Profesyonel liglerde tek namağlup takım olarak yoluna devam eden Manisa, toplam 19 takımın yer aldığı grupta 31. haftanın ardından oynadığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı.

Toplam 76 gol atıp kalesinde 20 gol gören Manisa temsilcisi, son 7 haftaya en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan, üçüncü sıradaki Kocaelispor'un da 21 puan önünde girdi.

Manisa temsilcisi sezon sonunda olası puan eşitliklerinde rakipleriyle oynadığı maçlarda üstün olduğu için Hekimoğlu Trabzon ve üçüncü durumdaki Kocaelispor'un önünde yer alacak.

Lider takımın TFF 1. Lig vizesi alacağı takipçisi 4 takımın play-off oynamaya hak kazanacağı ligde Manisa, yarın saat 15.00'te Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Hekimoğlu Trabzon ise saat 14.00'te Çorum Şehir Stadı'nda Çorum'la karşılaşacak.

Yarınki karşılaşmalarda Hekimoğlu Trabzon'un mağlubiyeti halinde Manisa'ya Şanlıurfaspor karşısında alacağı 1 puan bile TFF 1. Lig'e yükselmesini garantilemek için yeterli olacak. Hekimoğlu Trabzon'un sahadan beraberlikle ayrılması durumunda Manisa, elde edeceği 3 puanla TFF 1. Lig'e çıkacak.

Ligde son haftayı maç yapmadan geçecek Manisa, Şanlıurfaspor maçının ardından sırasıyla Uşakspor (D), Hacettepe, Zonguldak Kömürspor (D), Gümüşhanespor ve Sarıyer'le (D) karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 10:22:48. #1.14#
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