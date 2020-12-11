Profesyonel liglerde tek namağlup Manisa
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Profesyonel liglerde tek namağlup Manisa

11.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:01
Profesyonel liglerde tek namağlup Manisa

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Manisa FK, profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunuyor.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Manisa FK, profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip konumunda bulunuyor.

Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'un 11. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilmesiyle profesyonel liglerde yoluna namağlup devam eden tek ekip kalan Misli.com 2. Lig Beyaz Grup lideri Manisa FK, son olarak çarşamba günü konuk ettiği Uşakspor'la 1-1 berabere kaldı.

Ligde 14 karşılaşmada 12 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Manisa FK, 38 puanla 13 maç yapan Uşakspor'un 13, 12 müsabaka oynayan Hekimoğlu Trabzon'un da 14 puan önünde ilk sırada yer alıyor. Attığı 45 golle liglerde en golcü ekip konumunda da bulunan Manisa FK, geçen sezon play-off finalinde Tuzlaspor'a penaltı atışları sonucunda yenilerek 1. Lig vizesi alamamıştı.

3 takım galibiyet alamadı

Manisa FK'nin namağlup yoluna devam ettiği profesyonel liglerde Süper Lig'de MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig'de Eskişehirspor, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor henüz galibiyetle tanışamadı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta Turgutluspor ile Bayburt Özel İdarespor ise henüz sahadan beraberlikle ayrılmadı.

Süper Lig

İlk 3 sıradaki Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 23'er puanı olduğu Süper Lig'de 12. hafta heyecanı bugünkü Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak.

Ligde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaları, 9 Aralık Çarşamba günü oynandı. Kovid-19 nedeniyle ertelenen MKE Ankaragücü-Hatayspor maçı da 15 Aralık Salı günü yapılacak.

TFF 1. Lig

Ligde 13. hafta müsabakalarının hafta içinde oynandığı TFF 1. Lig'de 14. hafta heyecanı, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. İlk 3 sırada 24'er puana sahip Ankara Keçiörengücü, bir maçı eksik Tuzlaspor ve Altınordu'nun yer aldığı ligde, bu 3 ekibi 23 puanla Giresunspor takip ediyor.

Ligde 13. haftaya kadar 9'u Kovid-19 vakaları, 2'si İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 11 karşılaşmadan 3'ü oynandı.

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor'un lider durumda bulunduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, yarın ve pazar günkü 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Takımlarda görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle Beyaz Grup'ta 14, Kırmızı Grup'ta ise 9 karşılaşma ileriki tarihlerde oynanacak. Kırmızı Grup'ta yine Kovid-19 nedeniyle yapılamayan 2 maç ise oynandı.

Misli.com 3. Lig

1. Grup'ta Diyarbekirspor, 2. Grup'ta Fethiyespor, 3. Grup'ta Çatalcaspor ve 4. Grup'ta 1954 Kelkit Belediyespor'un lider durumda bulunduğu Misli.com 3. Lig'de bu hafta sonu maç oynanmayacak. Sadece 4. Grup'ta iki erteleme maçı, 14 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

1. ve 2. Grup'ta Kovid-19 nedeniyle ertelenen 3 karşılaşmadan 2'si, 3. Grup'ta 6 müsabakadan 5'i, 4. Grup'ta ise 14 maçtan 3'ü oynandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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