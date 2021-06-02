Profesyonel liglerde takım sayısı kademeli olarak düşürülecek
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Profesyonel liglerde takım sayısı kademeli olarak düşürülecek

Profesyonel liglerde takım sayısı kademeli olarak düşürülecek
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde takım sayılarının kademeli olarak düşürüleceğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde takım sayılarının kademeli olarak düşürüleceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda, Süper Lig ve TFF 1. Lig'in kademeli olarak, önceki sezonlarda uygulandığı gibi 18 takımla oynatılmasına, diğer liglerin de buna göre yapılandırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda 20 takımla, 2022-2023'te 19 takımla, 2023-2024'ten itibaren ise 18 takımla oynanacağı ifade edildi.

TFF 1. Lig'in ise 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında 19 takımla oynanacağı, 2024-2025'ten itibaren ise sayının 18'e düşeceği aktarıldı.

TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonunda 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takımın, 2022-2023'te 19'ar takımlı 2 grupta toplam 38 takımın ve 2023-2024'ten itibaren 18'er takımlı 2 grupta toplam 36 takımın yer alacağı belirtildi.

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunda 18'er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takımın, 2022-2023'ten itibaren ise 18'er takımlı 3 grupta toplam 54 takımın mücadele edeceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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