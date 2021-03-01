Profesyonel kadın Overwatch oyuncusu Kuzey Amerika sıralamasında zirvede

Profesyonel kadın Overwatch oyuncusu Becca "Aspen" Rukavina, Kuzey Amerika'daki en iyi destek oyuncusu olduğunu söyledi.

Kadın Overwatch profesyoneli Aspen, 4.700 SR ile Kuzey Amerika'da en iyi destek olmak için zirveye tırmandı. Yetenekli oyuncu, Overwatch'da Brigitte, Ana, Mercy ve Lucio gibi çeşitli destek kahramanlarını oynuyor. Bu sezon için, hızlı takım kompozisyonlarının metaya hakim olduğu için çoğunlukla Baptise ve Lucio karakterlerini oynadı.

Aspen, 2017'den beri Twitch'te yayın yapıyor ve çoğunlukla Overwatch oynuyor. Cloud9 ile içerik oluşturucu olarak 2018'den 2019'a kadar görev yapmıştı. Sonrasında ayrılmaya karar verdi ve bu süre zarfında profesyonel olduğunu açıklamıştı. Amacı, Overwatch Ligi'nde rekabet etmekti.

Birçok Overwatch oyuncusu Aspen'i başarısından dolayı tebrik etti ve bir Overwatch Ligi takımının onu yakın gelecekte fark edeceğinden emin görünüyor.

Kaynak: Playerbros