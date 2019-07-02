Profesyonel iş yaşamına ‘Nokta’yı koyup, kendi restoranını açtı
Profesyonel iş yaşamını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Fulya Toy, Bursa OSB'de açtığı lezzet durağında özel konuklarını ağırlıyor.
Profesyonel iş yaşamını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Fulya Toy, Bursa OSB'de açtığı lezzet durağında özel konuklarını ağırlıyor.
Kaynak: Dunya.com
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