Profesyonel iş yaşamına ‘Nokta’yı koyup, kendi restoranını açtı

Profesyonel iş yaşamını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Fulya Toy, Bursa OSB'de açtığı lezzet durağında özel konuklarını ağırlıyor.

Profesyonel iş yaşamına ‘Nokta’yı koyup, kendi restoranını açtı

Profesyonel iş yaşamını geride bırakıp hayallerinin peşinden koşan kadın girişimci Fulya Toy, Bursa OSB'de açtığı lezzet durağında özel konuklarını ağırlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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