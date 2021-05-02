Profesyonel futbol liglerinin şampiyon kadın başkanı gururlu
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Profesyonel futbol liglerinin şampiyon kadın başkanı gururlu

Profesyonel futbol liglerinin şampiyon kadın başkanı gururlu
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig 4. Grup'tan lider olarak 2. Lig'e yükselen Dila Gıda Adıyaman 1954'ün başkanı Cevher Erdem, forma sponsorluğuyla başlayan futbol serüveninde "Şampiyon kadın başkan" unvanına sahip olmanın gururunu yaşadı.

YASİN DİKME/ORHAN PEHLÜL - Misli.com 3. Lig 4. Grup'tan lider olarak 2. Lig'e yükselen Dila Gıda Adıyaman 1954'ün başkanı Cevher Erdem, forma sponsorluğuyla başlayan futbol serüveninde "Şampiyon kadın başkan" unvanına sahip olmanın gururunu yaşadı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup'taki son hafta mücadelesinde Karbel Karaköprü Belediyespor'a konuk olan Adıyaman temsilcisi, maçtan 3-1 mağlup ayrılsa da sezonu liderlik koltuğunda tamamladı.

Bir üst lige çıkma sevincini Şanlıurfa'da yaşayan Dila Gıda 1954 Adıyaman'ın kulüp başkanı Cevher Erdem ise profesyonel futbol liglerinde şampiyonluk yaşayan kadın kulüp başkanı olarak dikkati çekti.

"Şampiyon kadın başkan" unvanına sahip olan Cevher Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak inandıkları şampiyonluğa ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Zor bir sezon geçirdiklerini belirten Erdem, "Bütün dünyanın zor günlerden geçtiği bir dönemde biz de çetin bir sezon geçirdik. Salgının gölgesinde karşılaşmalarımıza çıktık. Şartlar ne olursa olsun sadece mücadele ederek, inanarak üstesinden geleceğimiz düşüncesinden asla vazgeçmedik ve nitekim de şampiyon olduk." dedi.

Adıyaman taraftarının takımını her zaman desteklediğini anlatan Başkan Erdem, şunları kaydetti:

"Fiziki olarak taraftarımızla bir araya gelemesek de aynı ruh ve aynı bedende buluştuk. Bize desteklerini her daim hissettik. Bu güzel şampiyonluk da Adıyaman taraftarımıza armağan olsun. Şükürler olsun arkadaşlarım hiçbir zaman beni mahcup etmedi, hep ilk 5 içindeydik. Adıyaman 10 yıldır liderliğe oynamış. İlk yılımızda Allah bize şampiyonluğu nasip etti. Taraftarımızla ve ekibimizle bu başarıya çok inandık ve şampiyon olduk. Bundan sonraki hedefimiz de her zaman parolamız olan her yıl bir üst lige çıkmak. Bunu da başaracağımıza inanıyorum."

"Futbol dünyasına girmem sponsorluk hikayesiyle başladı"

İş kadını olan ve geçen yıl ekim ayından bu yana başkanlık görevini sürdüren Cevher Erdem, futbolla ilişkisinin sponsorluk çalışmasıyla başladığını söyledi.

Erdem, şöyle konuştu:

"Benim futbol dünyasına girmem tamamen sponsorluk hikayesiyle başladı. Adıyaman'a forma sponsoru oldum. Daha sonra yönetime girdim ve başkan oldum. Şükürler olsun bugün de takımımız şampiyon oldu. Futbolun çekim cazibesi var. Ben de bu aşkı bir türlü bırakamadım. O bahsettikleri 90 dakika aşk var ya o maç bitene kadar kalbim hiç o kadar uzun uzun çarpmamıştır. 90 dakika içinde inanılmaz bir aşk var içerisinde. Erkeklerin futbolu bırakmama sebeplerinden bir tanesi de bu galiba."

"Futbol stresli bir iş"

Futbolun inanılmaz derecede stresli olduğunu vurgulayan Başkan Erdem, "Futbol çok sabır isteyen ve stresli bir iş. Belki kadınların futboldan uzak durmasının bir sebebi de bu olabilir. Gerçekten yıpratıcı, 90 dakikanın o belirsizliği çok kötü." dedi.

Erdem, sabır ve azimle zorlu bir ligin üstesinden geldiklerini belirterek, "Şükürler olsun ki başarıyı yakaladık. Bundan sonra da benim gibi örneklerin daha da çoğalacağına inanıyorum. Futbol sabır işidir. Sabırlı olduktan sonra başarı gelmemesi için hiçbir neden yok. Bununla birlikte azim ve ekip ruhunu tam olarak yakalamalısınız. Bizler sezon başından beri iyi bir ekip olduğumuza inanıyorum ve bunu gösterdik. Şampiyonluk benim ve Adıyaman'ın kaderine yazılmış." ifadelerini kullandı.

Erdem, futbolcularına, teknik heyetine ve taraftarlarına gösterdikleri sabır ve azimleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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