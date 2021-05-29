Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı sona erdi
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Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı sona erdi

Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı sona erdi
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı play-off maçlarıyla sona ererken, 12 takım bir üst lige çıktı, 29 ekip ise küme düştü.

Profesyonel futbol liglerinde 2020-2021 sezonu heyecanı play-off maçlarıyla sona ererken, 12 takım bir üst lige çıktı, 29 ekip ise küme düştü.

Bir üst lige yükselme başarısı gösteren son ekip, dün Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Misli.com 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan Kocaelispor oldu.

Geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düşmenin kaldırıldığı profesyonel organizasyonlarda, bu sezon 12 ekip bir üst lige çıkarken, 29 takım ise yer aldığı kulvara veda etti.

Bölgesel Amatör Lig'de 9 Haziran Çarşamba günü başlayacak maçların ardından 4 ekip, gelecek sezon Misli.com 3. Lig'de yer almaya hak kazanacak.

Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş

Beşiktaş'ın şampiyonluğa ulaştığı Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü takımları küme düştü.

TFF 1. Lig'de Süper Lig vizesi alan ekiplerden Adana Demirspor 26, Giresunspor 44, Altay ise 18 yıl sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

Daha önce Süper Lig tecrübeleri bulunan TFF 1. Lig'deki Akhisarspor, Ankaraspor, Eskişehirspor, Misli.com 2. Lig'deki Elazığspor, Hacettepe ve Kardemir Karabükspor küme düştü. Daha önce 6 sezon Süper Lig'de yer alan Misli.com 3. Lig ekiplerinden Manisaspor ise profesyonel liglere veda etti.

Profesyonel liglerde yükselen ve düşen ekipler şöyle:

Süper Lig

Şampiyon: Beşiktaş.

Düşenler: Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü.

TFF 1. Lig

Süper Lig'e çıkanlar: Adana Demirspor, Altay, Giresunspor.

Düşenler: Akhisarspor, Ankaraspor, Eskişehirspor.

Misli.com 2. Lig

TFF 1. Lig'e çıkanlar: Eyüpspor, Kocaelispor, Manisa.

Düşenler: Elazığspor, Gümüşhanespor, Hacettepe, Kardemir Karabükspor, Mamak, Sancaktepe.

Misli.com 3. Lig

Misli.com 2. Lig'e çıkanlar: Adıyaman 1954, Bucaspor 1928, Diyarbekirspor, Isparta 32, Nazilli Belediyespor, Somaspor.

Düşenler: 1877 Alemdağspor, Antalya Kemerspor, Arhavispor, Cizrespor, Çengelköyspor, Gölcükspor, Kozanspor, Manisaspor, Muğlaspor, Payasspor, Silivrispor, Sultanbeyli Belediyespor, Tekirdağspor, Tokatspor, Yalovaspor, Yozgatspor 1959.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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