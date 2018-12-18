Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a Kötü Haber
Beşiktaş, Trabzonspor ile oynanan maçta taraftarlarının neden olduğu, "çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 16.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
YORUMLAR (1)
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efendı ya bjk yapmazlar asla INANMAM..!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır