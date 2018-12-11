Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan Galatasaray'a Ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' nedeniyle ihtar cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a ihtar cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş.'nin, 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
YORUMLAR (11)
-
Diğer takımlarada yapsaydınız bariCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu nedir ya sürekli küfür sürekli hakaret. Cezalar yetersiz. Geseye sürekli para cezası veriliyor cinconspor zaten borcunu ödemiyorki para yok batmış kulüp ne alacan. En güzel ptt ligine düşürecen bu himmetsporu bak o zaman nasıl aklıllanır bu conconlar. Aklı sıra TFF ye ayar vermeye çalışıyor bu Fransız takımı. Ağla ağla nereye kadar sürekli salya sümük ağlar bu ağlaksporlular. :))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Aaaa valahi bu tff nin kafasına taş düştü galiba galatasaraya ihtar verdiniz beyler farkındamısınız ama bu karar size yakıştı mi beylerrrr acilen size yakışanı yapın kararı duzeltinCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Bir ara Fenerbahçe ye yükleniyorlar su şimdide sıra Galatasaray da ama başaramayacaksınızCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
ne ilk kez i her maçta küfür her maçta çirkin tezehurat. bıktık bu gs nin aymazlıklarından. ceza verilmiyor ondan böyleler. kapanması lazım o tribünlerinCevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır