: Profesyonel aşçılar Şırnaklı kadınlarla yemek ve pasta yaptı

23.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:24

Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen profesyonel aşçılar, kadınlarla yemek ve pasta yaptı.

Şırnak Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Zeki Karaaslan'ın daveti üzerine Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu (MUGAFED) üyesi 9 profesyonel aşçı, yemek evinde ev hanımlarıyla 17 çeşit pasta yaptı. Hazırlanan pastalar, engellilere ve öğrencilere ikram edildi.

Programa katılan Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş'ın eşi Tuğba Işıktaş, 3 gün süren programda kadınların profesyonel aşçılarla yemek ve pasta hazırladığını belirterek, "Kadınlarımız şeker hamuru ile pasta yapmayı öğrendi. Hanımlarımız artık kendi imkanlarıyla evlerinde çocukları için farklı pasta çeşitleri yapacak." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu ise farklı yemek çeşitlerinin de yapıldığını dile getirerek, hazırlanan yemek ve pastaların, özel bir rehabilitasyon merkezindeki engelliler ile Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesinde yatılı okuyan öğrencilere ikram edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

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