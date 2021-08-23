Profesyonel 24 sanatçı, bir gün boyunca Küçükçekmece'yi kadrajlarına aldı
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Profesyonel 24 sanatçı, bir gün boyunca Küçükçekmece'yi kadrajlarına aldı

Profesyonel 24 sanatçı, bir gün boyunca Küçükçekmece'yi kadrajlarına aldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Fotoğraf sanatçılarının kadrajından "Bir Gün Boyu Küçükçekmece" - Küçükçekmece'yi görsel açıdan yeniden yorumlayarak, ilçenin tarihine kadrajlarıyla not düşen Türkiye'nin 24 profesyonel fotoğraf sanatçısı, eserlerini Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuyor.

Fotoğraf sanatçılarının kadrajından "Bir Gün Boyu Küçükçekmece"

- Küçükçekmece'yi görsel açıdan yeniden yorumlayarak, ilçenin tarihine kadrajlarıyla not düşen Türkiye'nin 24 profesyonel fotoğraf sanatçısı, eserlerini Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturuyor.

21 Ağustos'ta kapılarını aralayan sergi, sanatseverleri; Küçükçekmece'nin tarihi hanları, kervansarayları, gölü ve tarihi köprüsü ile arkaik izler taşıyan tarihsel zenginliklerinin yanı sıra tarih kokan sokaklarındaki yaşam manzaralarını izlemeye davet ediyor. Sergi, 23 Eylül'e dek CKSM'de gezilebilir.

"KENTİM VE ANILARIM ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLEREK, NESİLDEN NESİLE AKTARILACAK"

Projenin kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Başkan Kemal Çebi, "Çocukluğum Küçükçekmece'de geçti. Kendim büyürken, bu kentin de nasıl büyüdüğüne şahitlik ettim. Yüzmeyi gölde öğrendim, toprak sahalarda top oynadım, Küçükçekmece sokaklarında bisiklet sürdüm. Şimdi bu projeyle kentim ve anılarım ölümsüzleştirilerek, nesilden nesile aktarılacak. Bu yüzden heyecanım yüksek. Çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ederim. Tüm sanatseverleri bu sergiyi görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'Yİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALDILAR

Küratörlüğünü fotoğraf ve sanat dünyasının tanınan isimlerinden Engin Özendes'in yaptığı proje kapsamında ilçenin tarihi, mimari, sosyal, kültürel bütün yönlerini ele alan sanatçılar, bir gün boyunca gün doğumundan gün batımına dek Küçükçekmece'yi fotoğraflayarak, ciddi görsel bir arşiv çalışmasına imza attı.  

SERGİ 23 EYLÜL'E DEK CKSM'DE GEZİLEBİLİR

Rumeli yakası banliyölerinin son istasyonu olan "Küçükçekmece", raylı sistemle tanıştığı 19. yy sonlarında halk arasında "Kilometre 24" olarak anılır. Adını, Sirkeci-Halkalı hattı 24 kilometre tuttuğu için buradan alan proje,  Küçükçekmece Belediyesi tarafından aynı isimli bir kitapla da ölümsüzleştiriliyor. Şehre yeni bir gözle bakarak, ilçenin tarihi dokusunun yanı sıra bugününü de belgeleyen sanatçıların kadrajına yansıyan kareler, Küçükçekmece metinlerinin yer aldığı bir kitaba dönüştürülerek, güncel bir çalışma olarak raflarda yerini alacak.

Projede yer alan Sanatçılar:

 Ali Kabaş, Ali Öz, Altan Bal, Laleper Aytek, Atilla Özdemir, Attila Durak, Birgül Koç, Can Mocan, Cengiz Akduman, Cengiz Karlıova, Gökhan Arer, Hakan Karatepe, İzzet Keribar, Jochen Proehl, Laleper Aytek, Mehmet Akgül, Meltem Sümeli, Murat Germen, Ömer Orhun, Sadık İncesu, Serdar İyiiz, Serhat Gökçaylar, Sevil Alkan, Sıtkı Kösemen ve Timurtaş Onan.


Profesyonel 24 sanatçı, bir gün boyunca Küçükçekmece'yi kadrajlarına aldı
Profesyonel 24 sanatçı, bir gün boyunca Küçükçekmece'yi kadrajlarına aldı
Profesyonel 24 sanatçı, bir gün boyunca Küçükçekmece'yi kadrajlarına aldı
Profesyonel 24 sanatçı, bir gün boyunca Küçükçekmece'yi kadrajlarına aldı
Profesyonel 24 sanatçı, bir gün boyunca Küçükçekmece'yi kadrajlarına aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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