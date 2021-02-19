Profesörün "yutulan cisimler" koleksiyonuna Alman basınından ilgi
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Profesörün "yutulan cisimler" koleksiyonuna Alman basınından ilgi

19.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:07
Profesörün

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin'in, vatandaşların yanlışlıkla yuttuğu cisimlerden oluşan ilginç koleksiyonu, Alman basınında haber oldu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ekber Şahin'in, vatandaşların yanlışlıkla yuttuğu cisimlerden oluşan ilginç koleksiyonu, Alman basınında haber oldu.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Almanya'da yayın yapan bir televizyon kanalı, Şahin'in ilginç koleksiyonunu haberlerine taşıdı.

Yanlışlıkla yutulan cisimlerin bazılarından yıllar önce koleksiyon oluşturmaya başlayan Şahin'in mide ve nefes borusundan çıkardığı toplu iğne, raptiye, çivi, madeni para, kalem kapağı, oyuncak fasulye, künye, düğme gibi objeler yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, yabancı cisim yutma olaylarının genellikle 1-3 yaş aralığında yaşandığını belirterek, "Çocuklar ellerinde buldukları yabancı cisimleri ağızlarına götürme ve yiyecek parçalarını iyi çiğneyemedikleri için bütün halinde yutma eğimliler. Yaşlı hastalar da çoğunlukla diş protezi yutuyor. Onun dışında, orta yaşlarda türban iğnesi aspirasyonu sıklıkla karşılaştığımız durum." ifadelerini kullandı.

Salgın döneminde evde kalma süresinin artığını ve çocukların yanında ebeveynleri kaldığı için yabancı cisim aspirasyonlarının azaldığını belirten Şahin, "Anne ve babaların çocuklarıyla geçirdiği zaman fazla olduğu için daha dikkatli olduklarını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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