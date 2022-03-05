Son dakika haberi... PROFESÖRÜN EVİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL (DHA) - SAKARYA'da, Prof. Dr. Bayram Topal'ın evini kurşunladıktan sonra kaçan şüpheli Maşallah K. İstanbul'da gözaltına alındı.

Olay, 1 Mart günü, Sakarya Erenler İlçesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bayram Topal'ın evinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre mutfak camından içeriye 5 el ateş açtı. Şüpheli daha sonra kaçtı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.