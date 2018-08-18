Profesörün 'Doları TL'ye Dönüştürün' Çağrısına, Ürdün ve Irak'tan Destek

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yaptırımlar nedeniyle Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri ve ILRSA Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özgök kendi sosyal medya hesabından 'Doları TL'ye dönüştürün' çağrısında bulundu. Yaklaşık 50 bin kişiye ulaşan Prof. Dr. Özgök'e Ürdün ve Irak Üroloji Derneklerinden de destek geldi. Ürdün'de bazı esnaf Türklerle olan alışverişlerinde dolar yerine Türk Lirası kullanmaya başlarken, Türkiye'deki Iraklı öğrenciler ise dolarlarını Türk lirasına çevirme kararı aldı.

?Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri ve ILRSA Başkanı Prof. Dr. Yaşar Özgök, ABD'nin Türkiye'ye karşı başlattığı ekonomi saldırı sonrası; muayenehanesi kiralık olduğu için yer satın almak amacıyla bankaya daha önce yatırdığı bir miktar dolar bazındaki vadeli birikimini vadesi bile dolmadan TL'ye çevirdi. Prof. Dr. Özgök, bununla da kalmayıp sosyal medya hesabı üzerinden, "Sevgili dostlar, arkadaşlar, partili partisiz tüm dostlar, gelin bir vatanseverlik hareketi başlatalım ve bunu yayalım" çağrısında bulunarak dolarların TL'ye dönüştürülmesini istedi. Doları bozdurduğuna dair banka dekontunu da hesabından paylaşan Profesör Özgök'ün bu çağrısı hem yurt genelinde, nem de yurt dışında çağrı buldu.

IRAK VE ÜRDÜN ÜROLOJİ DERNEĞİNDEN DESTEK

Prof. Dr. Özgök'ün bu çağrısına ilk olarak kendi mesleğinde bulunan arkadaşları destek verdi. Ürdün Üroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Abdül Nasser El Sungait, Prof. Dr, Özgök'e gönderdiği mesajda Ürdün'de bazı esnafın Türklerle alışverişte dolar yerine Türk Lirasını kullandığını belirterek, kullanılan Türk Lirasının fotoğrafını gönderdi. Yine Irak Üroloji Başkanı Prof. Dr. Murtadha El Musaffer de, Profesör Özgök'e gönderdiği mesajda Türkiye'de bulunan Iraklı öğrencilerin dolar yerine Türk Lirası kullanmaya başladıklarını belirtti.

'50 BİN KİŞİYE ULAŞTIK'

ABD'nin ekonomik saldırısı sonrası sosyal medya hesabından bir çağrı yaptığını söyleyen Prof. Dr. Özgök, "Bizler bilim adamı olarak çevreyi, ülkeyi bilen kişi olarak 'bu konuda bir şeyler yapalım' dedik. Hemen Facebook'ta kendi sayfamdan böyle bir çağrıda bulundum. Benim çağrım şuydu; Herkesin kendi çapında elinde mevcut olan doları Türk parasına çevirmeleri. Bu arada daha çok kesime ve yurt dışına ulaşabilmek için de Facebook'a bu çağrıyı bir reklam olarak da verdik. Sonucunda yurt içi ve yurt dışından 50 bin kişiye ulaştık. Bunun arkasından güzel bildirimler geldi. Herkes destek veriyordu, partili partisiz. Çünkü bir taraf yok. Bu ülke bizim, hepimizin" dedi.

'BAŞKALARININ DA DESTEĞİ GEREKECEK'

Yaptığı çağrı sonrası güzel dönüşlerin yaşandığını kaydeden Profesör Özgök, şöyle konuştu:

"Ben üroloji profesörüyüm. Bu alanda da dünyanın birçok ülkesinde Laparoskopik ürolojik cerrahi konusunda kurslar verdiğimiz için çok güzel ilişkilerimiz var. Mesela Ürdün'den bana çok güzel bir yazı geldi. Arkadaşım, 'Ürdün'deki birçok esnafın Türk parasını artık ticaret parası olarak kullandığını' söyledi. Bir telefon daha geldi Iraklı Üroloji arkadaşımdan, Türkiye'deki Iraklı öğrencilerin tamamının paralarını bozdurup Türk parasına çevirdiğini söylüyordu. Bu da bize şunu gösteriyor. Ülkemizi seviyoruz, bu vatan bizim. Bu sadece bizimle olmayacak tabi. Dostlarımızda çok. Başkalarının da desteği gerekecek burada. Bu destek ne olabilir. Herkesin gücü yettiği ölçüde kendi imkanları dahilinde, iş adamlarımızın, devlet adamlarının da bu olaya katkı yapması gerekiyor. Bir kısım milletvekilleri maaşlarını devlete vermişler. Böyle bir şey olsa ben de hiç çekinmeden kendi maaşımı veririm. Yani burada biz parayı düşünmeyeceğiz. Herkes sigara parasının bir aylığını açılacak bir hesaba yatırsa çok büyük para ediyor."

- Ankara