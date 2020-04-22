Profesörden yılanlardan korunma yöntemleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Profesörden yılanlardan korunma yöntemleri - Haberler
Yüksekova, Yaban, Van, Güncel, Haber

Profesörden yılanlardan korunma yöntemleri

Profesörden yılanlardan korunma yöntemleri Yüksekova'da görülen yılan sürüleri paniğe neden olmuştu Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr.

22.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:31
Profesörden yılanlardan korunma yöntemleri

Profesörden yılanlardan korunma yöntemleri

Yüksekova'da görülen yılan sürüleri paniğe neden olmuştu

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan:

"Sarımsak ekerlerse yılanlar kokuyu sevmez"

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görülen ve paniğe neden olan yılanlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Baharın gelmesiyle birlikte yılanlar görüldü. Yaban hayvanların sahasına girmediğimiz sürece yaban hayvanlarından insanlara bir tehlike yok" dedi.

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyündeki 'Yılan Pınarı' bölgesinde görülen sürü halindeki yılanlar korkutmuştu. Bölgede paniğe neden olan yılanlarla ilgili değerlendirme Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan'dan geldi. Prof. Dr. Aslan, 20 yıl önce zararlı diye yok edilen kirpiler nedeniyle insanların bugün yılanlardan dolayı zor durumda kaldığını belirtti.

"Yılanların görülmesinden korkmamamız lazım"

Yaban hayvanların sahasına girilmediği sürece yaban hayvanlardan insanlara bir tehlike olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, "Vatandaşların belli oranda gördüğü yıllardan dolayı tedirgin olmasından ve bunları bazı şeylere yorumlamasından dolayı bizlere müracaat ettiler. Yaban hayatın bahar mevsiminde yenilenmesi söz konusudur. Bundan mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü doğa canlanıyor. Ne zaman yılan görmezsek, inci kefalleri göç etmezse, leylekler gelmezse bilin ki tehlike o zamandır. Yılanların görülmesinden korkmamamız lazım. Yılanların görülmemesinden korkmamız lazım. Her canlının ekolojik sistemde bir görevi var. Bu yüzden bahar gelince üremesi gerekmektedir. Yüksekova'da da baharın gelmesiyle birlikte yılanlar görüldü. Yaban hayvanların sahasına girmediğimiz sürece yaban hayvanlardan insanlara bir tehlike yok" diye konuştu.

"Ekolojik dengeye müdahale edilmemesi gerekiyor"

Yaban hayvanların güvenlik ve beslenme konusuna dikkat ettiğini anımsatan Aslan, "Eğer bir yerde yeşilliğin içinde yılan görüyorsanız orya dinlenmeye ve piknik yapmaya gelmemiştir. O yeşillik içinde ya fere vardır ya da beslenebileceği başka bir durum vardır. Yaban hayvanları güvenlik ve beslenemeye dikkat ederler. Güvenlikleri tehlikeye girdiği zaman ve gıda bulamadıkları zaman orayı terk ederler. Eğer biz tarım zararlısı diye 20 yıl öncesinde kirpileri yok etmeseydik, yılanla baş etmek zorunda kalmazdık. Yılanları ortadan kaldıracak olursak 5-10 yıl sonra ortadaki farelerle uğramış zorunda kalacaktık. Bu zincirin devam etmemesi için ekolojik dengeye müdahale edilmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Yaban hayvanlarını birbirine bırakırsak o denge sağlanmış olur"

Vatandaşların yılanlardan korunması için önerilerde bulunan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağ ve bahçelerine nohut ekerseler tuzlu ortamı yılanlar sevmez. Sarımsak ekerlerse yılanlar kokuyu sevmez. Evlerinin bir köşesine naftalin bırakırsalar yılanlar sevmez. Sınırlarına kükürt ve ya kireç dökerseler yılandan korunmuş olurlar. Yaban hayvanlarını birbirine bırakırsak o denge sağlanmış olur. Ancak biz yaban hayvanlarına insan eliyle yaşadığı ortama müdahale edersek bu kez bir tarafı serbest bırakır, bir tarafa da engel çıkarmış oluruz. Böylece engel çıkardığımız yer yok olur, serbest bıraktığımız da çok fazla ürediğinden sorun olarak karşımıza çıkar."

Profesörden yılanlardan korunma yöntemleri

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Bilim Toplantısı sonrası konuşuyor
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuruları başladı
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
Türk bilim insanları, 15 dakikada sonuç veren erken tanı kiti geliştirdi
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı: TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin...
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Koronavirüsü yenen Rüşrü Reçber, başlarda virüsü ciddiye almadığını söyledi
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
Koronavirüse yakalanan genç kadından karantina odası yorumu: 5 yıldızlı otel gibi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
İngiltere'de 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 759 artarak 18 bin 100'e yükseldi
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, 'Kızım istismara uğradı' diye şikayette bulunmuş
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış devam edecek
İçişleri Bakanlığı pideyle ilgili karışıklığı düzeltti: Pide üretimi iftara 2 saat kala durdurulacak ancak satış...
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Aslı Enver Deniz Seki Rafet El Roman
Spor Shane Larkin Sergen Yalçın Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: Profesörden yılanlardan korunma yöntemleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 20:03:11. #1.15#
title