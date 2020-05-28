Profesörden 'meteor' açıklaması: Görüntülerden nereye düştüğü belirlenebilir
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Profesörden 'meteor' açıklaması: Görüntülerden nereye düştüğü belirlenebilir

TÜRKİYE'de, dün saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı.

Profesörden 'meteor' açıklaması: Görüntülerden nereye düştüğü belirlenebilir
28.05.2020 15:41 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:44

TÜRKİYE'de, dün saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı. Gök taşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler, kırsal alanlarda gök taşı aramaya başlarken, bilim insanlarından da peş peşe açıklamalar geldi. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Volkan Bakış, tipik meteor olayı olduğunu belirtirken, görüntülerin dikkatle incelenmesi sonucu meteorun nereye düştüğünün belirlenebileceğini kaydetti.

Meteor olaylarının dünyanın oluştuğu zamandan bu yana sürekli var olduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Volkan Bakış, güneş sisteminin oluşumunda daha fazla başıboş dolaşan asteroidlerin olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Bakış, "Bugün bunlar asteroid kuşağı dediğimiz bölgede toplanmış olarak duruyorlar. Kimi zaman yörüngelerindeki tedirginliklerden dolayı yörüngelerinden çıkıp dünyaya tehdit olabilecek boyutlara ulaşmaktadır" dedi.

Potansiyel tehdit oluşturabilecek asteroidleri teleskoplarla gözlediklerini belirten Prof. Dr. Bakış, "Gözlemlerimizi kimi zaman üniversitemizdeki 60 santimlik teleskopumuzla kimi zaman da TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ndeki teleskoplarla yapıyoruz" diye konuştu.9 BÜYÜK METEOR YAĞMURU BEKLENTİSİMeteor yağmurlarının yılın belirli zamanlarında meydana geldiğini belirten Prof. Dr. Bakış, "Bu olay, dünyanın güneş etrafındaki hareketi sırasında meteorların çok olduğu bölgelerden geçmesi sırasında bunların atmosfere girerek yanmasıdır" dedi.Bu yıl 9 büyük meteor yağmuru beklendiğini kaydeden Prof. Dr. Bakış, "Ama şu anda içinde bulunduğumuz bu zaman, beklediğimiz hiçbir büyük meteor yağmuru aralığına girmiyor. Dün gece meydana gelen olay, daha çok değişkenlik gösterebilen, her sene aynı zamanda olmayan, rastgele meydana gelen meteor olaylarından birisine benziyor. Dün kuzeydoğu illerinde görülen olay tipik bir meteor olayı gibi görünüyor" diye konuştu.NEREYE DÜŞTÜĞÜ BULUNABİLİRProf. Dr. Bakış, dün gece çekilen görüntülerin incelemesiyle meteorun nereye düştüğünün belirlenebileceğini dile getirerek, şunları söyledi: "Bu olayda korkulacak bir durum yok. Tipik bir meteor olayına benziyor. Tam olarak nereye düştüğünü belirlememiz için görüntülerin dikkatli şekilde incelenmesi lazım. Kameranın doğrultusunun çok net şekilde belirli olması lazım. Bu kamera görüntülerinin, doğrultularının, zaman göstergesinin çok açık ve doğru şekilde verilmesi halinde net olarak nereye düştüğünü tespit edebiliriz. Doğu illerinde kırsal bir alana düşmüş olabilir ya da Doğu Karadeniz'e düşmüş olabilir. Gürcistan taraflarına düşmüş olabilir. Bu konuda bir şey söylemek için erken ancak cep telefonu veya kayıt yapan diğer kamera görüntülerinin incelenmesi lazım."'PARÇALAR BÜYÜKSE BOMBA ETKİSİ YAPAR'Meteorların çoğunun yere çarpmadan havada parçalandığına dikkat çeken Prof. Dr. Bakış, "Yere düşen bu parçaların toplanması ve incelenmesi bize güneş sistemini, güneş sisteminin oluşumundaki ilk materyalleri anlamamız açısından astrofizikçiler için oldukça önemlidir" dedi.

Meteor parçalarının çok büyük olmaması durumunda dünyaya olumsuz etkisi olmadığını da belirten Prof. Dr. Bakış, "Tabi ki yere düşen parçaların büyüklüklerine göre bomba etkisi yaratabilirler. Büyük, yıkıcı etki yapabilirler" diyerek, 2013 yılında Rusya'nın Çelyabinsk kentine düşen, yere çarpmadan hemen önce infilak eden meteor olayını hatırlattı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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