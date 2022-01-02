Profesörden denizdeki şişeden çıkan keçe için, 'bu nedir, bilen varsa yazsın' paylaşımı

ANTALYA'da öğrencileriyle su altı dalışı yapan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, deniz dibindeki bir şişeden çıkan ve saati andıran sembolle yazıların bulunduğu keçeyi, 'Bu nedir, bilen varsa yazsın' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle Yavuz Özcan Parkı'ndaki Kadın Yarı açığında daldı. Prof. Dr. Gökoğlu, dalışta, bir poşetle özenle sarılmış şişeyi fark eden öğrencisinin yanına gitti. Şişenin kapağının açılmasıyla içinden çıkan keçeyi gören Prof. Dr. Gökoğlu, üzerinde saate benzer sembol ve yazıların bulunan keçeyi su altı kamerasıyla kaydetti. Görüntüleri, 'Bunu bilen var mı?' notuyla sosyal medya hesabında yayınlayan Prof. Dr. Gökoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: