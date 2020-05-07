Profesör evinde sessiz çığlık atarak Covid-19'a dikkat çekti

- Profesör evinde sessiz çığlık atarak covid-19'a dikkat çekti Bugüne kadar terör, şiddet, orman yangınları, atık ve israf, ölüm ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ve toplumsal olaylar üzerine birçok performans gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

- Profesör evinde sessiz çığlık atarak covid-19'a dikkat çekti

ERZİNCAN - Bugüne kadar terör, şiddet, orman yangınları, atık ve israf, ölüm ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ve toplumsal olaylar üzerine birçok performans gerçekleştiren Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, sıra dışı Covid-19 çalışmasıyla dikkat çekti.

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, korona virüse dikkat çekmek için kendi evinde sessiz çığlık atarak performans gerçekleştirdi.

Bütün dünyanın, son zamanlarda yaşadığı covid-19 salgını felaketinin modern yaşam içerisinde ki psikolojik ve fizyolojik etkilerine dikkat çekmek istediğini belirten Kavukcu, çağdaş sanatın diliyle evde bir yerleştirme ve performans yaptığını kaydetti.

Kavukcu, sürecin psikolojik etkilerini göz önüne alarak yaptığı, deforme edilmiş virüs biçimlerini, bütün eve yayarak, çeşitli boyutlarda ki virüs resimleri önünde, uygulama alanının birçok farklı yerinde sessiz çığlıklar atarak performansını gerçekleştirdi.

Kavukcu, yaptığı performansta deforme edilmiş virüs görsellerinin korku, ölüm, huzursuzluk duygularını içinde barındıran bir bağlamda, sürekli mutasyona uğrayan virüsün yapısına da bir gönderme olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA