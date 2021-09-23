PROFEN, TEKNOFEST'te mühendislik öğrencileri ile buluştu - Haberler Ekonomi
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PROFEN, TEKNOFEST'te mühendislik öğrencileri ile buluştu

AA / Göksel Yıldırım - Haberler | Ekonomi
PROFEN, TEKNOFEST'te mühendislik öğrencileri ile buluştu

Savunma, haberleşme ve uydu teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren PROFEN, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te öğrencilerle buluştu.

Savunma, haber leşme ve uydu teknolojileri gibi birçok alanda faaliyet gösteren PROFEN, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te öğrencilerle buluştu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, PROFEN'in faaliyet gösterdiği tüm alanlarda sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamak ve büyüme potansiyelini güçlendirmek için 2009 yılında başlayan AR-GE faaliyetleri PROFEN AKADEMİ ile pekiştiriliyor.

Özgün ürün ve çözümler geliştirmek için gereken teknoloji birikimi ve verilen eğitimlerle PROFEN; misyon, vizyon ve hedeflerine uygun stratejik AR-GE girişimlerini destekliyor.

PROFEN, ilerlemek ve hızlı büyümeyi sürdürebilir kılmak adına PROFEN AKADEMİ ile çalışanlarını ve aday öğrencileri geliştiriyor ve uzmanlık alanlarında daha yetkin olmalarına olanak sunuyor. PROFEN AKADEMİ ile mühendislik öğrencilerinin uzun dönem staj programına katılma fırsatı ve aday mühendis olmaları sağlanıyor. PROFEN, öğrencilere "yeni mezun, 2 yıl deneyimli" niteliğinde yeni mezun olma imkanı vererek, onları profesyonel iş hayatına hazırlıyor.

PROFEN, TEKNOFEST'te öğrenci ve yeni mezunlarla tanışarak kendi potansiyellerini ortaya çıkaracak gelişim fırsatları sunduğu PROFEN AKADEMİ programlarını tanıttı. PROFEN AKADEMİ adaylarına yetkinliklerini artırmaları için neler yapmaları gerektiği ve kariyer planları ile ilgili nasıl destek olunabileceği hakkında bilgi verildi.

AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi Haberleri
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