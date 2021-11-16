Profen, ileri teknoloji taşınabilir uydu terminalini SAHA EXPO'da sergiledi

Profen Savunma Teknolojileri, SAHA EXPO'da tamamen yerli ve milli olanaklarla üretip geliştirdiği Profen PTA-180Ku Taşınabilir Uydu Terminali'ni savunma sektörü ve diğer katılımcılara sergiledi.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. 30 ülkeden 600'ün üzerinde firmanın yer aldığı SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 15 Kasım itibarıyla sanal fuara dönüştü.

Profen Savunma Teknolojileri, SAHA EXPO'da tamamen yerli ve milli olanaklarla üretip geliştirdiği ProfenPTA-180Ku Taşınabilir Uydu Terminali'ni standında savunma sektörü ve diğer katılımcılara sergiledi.

Fuarda ayrıca, İHA, füze ve benzeri platformları ile iletişim kurup tele-kontrol verilerini gönderip, telemetri verilerini toplayıp, analiz eden, saklayıp ve sunan Profen Mobil Telemetri Yer İstasyonu'nun, önceden yüklenmiş yörünge takibi de dahil olmak üzere çok çeşitli izleme seçeneklerinin mevcut olduğu bilgisi ziyaretçiler ile paylaşıldı. Bu gelişmiş özelliklerinin yanı sıra, Görev Kontrol Merkezleri ile orkestrasyon, bütünsel uzaktan yönetim ve sorunsuz entegrasyon sağlaması Profen Mobil Telemetri Yer İstasyonu'nun üstünlüğünü ortaya koydu.

Profen'in sergilediği yerli ve milli ürünlerden bir diğeri ise sektörün en önemli ihtiyaçlarından olan kolay taşınabilir, hızlı kurulabilir uydu anten sistemleri için Profen tarafından özellikle mobilite gerektiren VSAT uygulamaları dikkate alınarak geliştirilmiş Profen Taşınabilir Antenler (Flyaway & Manpack) oldu. Reflektör karbon fiberden, gövde ve diğer aksamlar alüminyum ve diğer kompozit malzemelerden üretilen antenlerin, yapısı itibarıyla zorlu koşullarda bile çalışabildiği ziyaretçiler ile paylaşıldı. Profen Taşınabilir Antenler, her türlü taşıma aracının yanı sıra sırtta da taşınıp, araçların ulaşamadığı yerlerde de kullanılabilir olması nedeniyle görev kontrol merkezlerinde komuta kademesinin elini rahatlatıyor.

Profen, fuar boyunca sektörün önemli isimlerini standında misafir etti. Bu isimler arasında; Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Nas, SSB Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, ASFAT Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Yusuf Çalık ve TR ANTEN Genel Müdürü Prof. Dr. Lokman Kuzu yer aldı.

Profen standında ayrıca çeşitli iş birlikleri için ilk adımlar atıldı.

Profen Savunma Teknolojileri

Profen, dünya genelindeki silahlı kuvvetler ve kamu düzenini koruma görevini yürüten devlet kurumlarına istihbarat, gözetleme, keşif ve ihtiyaca özel iletişim çözümleri sunuyor.

Önde gelen milli savunma şirketlerinin tercih edilen çözüm ortağı olan Profen; sinyal izleme, stratejik ve taktik iletişim sistemleri, mu habere izleme ve dinleme sistemlerinin kurulumu, entegrasyonu ve devreye alınması faaliyetlerini yürütüyor. Ayrıca, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun yıllık bakım çözümleri sağlıyor ve alanında uzman proje yönetim ekibi ve deneyimli mühendisleri ile zorlu projeler için hizmetler sunuyor.

Profen, bünyesindeki proje tasarım ofisleri ile müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına tekil ve özel çözümler sunma konusunda sektöründe öne çıkıyor. Kamu kurumları ile süregelen projelerinin güvenlik ihtiyaçlarına yönelik Tesis Güvenlik Belgesi'ne sahip olan Ankara ofisi, kişisel güvenlik belgesine sahip personeli ile birlikte, ulusal ve NATO standartlarındaki tüm güvenlik izinlerine sahip bulunuyor. Bu sayede, ulusal düzeyde ve NATO'dan gizlilik izni gerektiren kamu, savunma ve güvenlik projelerinde yer alabiliyor.

Çözümler arasında; "Stratejik ve Taktiksel İletişim ve İzleme Çözümleri", "Sinyal İzleme Sistemleri" ve "Gözetleme ve Keşif Çözümleri ve Siber Güvenlik" yer alıyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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