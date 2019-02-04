Prof. Wolgang: 'Kanseri Yeneceğiz' İfadeleri Yalan Haber

SAĞLIK Bakanı Spahn'ın 10 ya da 20 yıl içinde kanser hastalığını yenecekleri açıklamasını eleştiren Dr. Wolfgang Eckart, 'Deutschlandfunk' radyosuna verdiği demeçte şöyle dedi: "Böyle bir iddia ne gerçeklere dayanıyor ne de etik. Kanser araştırmaları ve terapilerinde kanseri 10 ya da 20 yılda yenecek kadar bir ilerleme kaydetmedik. Genel olarak bir kanser hastalığından da bahsedilemez, çünkü kanser tek tip bir hastalık değil. Farklı tipleri var ve cinsiyetlere göre çok farklılıklar gösterebiliyor."

BİR DEĞİŞİKLİK YOK

"Son 10 yılda bu konuda çok fazla bir değişiklik olmadı. Kanser hastalığına yakalananların sayısı aynı. Yılda 500 bin civarında. Kanserden ölenlerin sayısında hafif bir artış var. 220 binden 225 bine çıktı." Sağlık Bakanı Spahn'ın "Kanseri yeneceğiz" sözünü, 'bir yerden bir şey duyup anlamadan söylenmiş' olarak değerlendiren Prof. Eckardt, "Kanser terapisi iyileşti. Hastalar eskisine göre daha iyi bir yaşam ortamına sahipler. Yaşam tarzını değiştirmek, erken teşhis gibi önlemler alınabiliyor" diye konuştu.