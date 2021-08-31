Prof. Turan: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir
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Prof. Turan: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir

Prof. Turan: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir
Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Haberler | Güncel

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Suriye'de bir rafineriden Doğu Akdeniz'e yayılan petrol sızıntısının İskenderun Körfezi'ni de tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

İSKENDERUN Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, Suriye'de bir rafineriden Doğu Akdeniz'e yayılan petrol sızıntısının İskenderun Körfezi'ni de tehdit edebileceği uyarısında bulundu.

Suriye'nin kuzeybatısında Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki bir rafineride geçen hafta başında oluşan petrol sızıntısının hızla doğu Akdeniz açık sularında yayılımı sürüyor. İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan, uydu verilerinin, mevcut akıntı sistemi ve meteorolojik veriler kullanılarak yaptıkları değerlendirmelere göre oluşan petrol sızıntısının çarşamba ve perşembe günleri güney-güneybatıdan esecek 3 ila 5 kuvvetindeki rüzgar ile kötü ihtimalle Mersin ve İskenderun körfezlerini de tehdit edebileceğine dikkat çekti. 

'YANGIN RİSKİNE ÖNLEM ALINMALI'

Prof. Dr. Cemal Turan, petrolün kıyısal alanlara ulaşması durumunda kıyısal ekosistemi olumsuz yönde etkileyeceğinin ön görüldüğüne işaret ederek, "Bu petrol sızıntısı İskenderun Körfezi'ne ulaşması durumunda mevcut akıntılar göz önüne alındığında ilk olarak Karataş ve Yumurtalık bölgelerinde bulunan Akyatan Lagünü'nü etkiler. Petrol sızıntısı birçok sucul canlıya ev sahipliği yapan körfezimizin kıyısal alanlarında bir çevre felaketine neden olabilir. Bu nedenle yetkililerin açık sularda müdahale etmesi çok önemlidir. Zaten yetkililer bu yönde çalışmalara başlamıştır. Bunun için elimizde yeterince deniz pedlerinin mevcudiyeti önemlidir ve ayrıca yangın riskine karşıda gerekli önlemler alınmalıdır" diye konuştu.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Prof. Turan: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir
Prof. Turan: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir
Prof. Turan: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ

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Prof. Turan: Doğu Akdeniz'e yayılan petrol, İskenderun Körfezi'ni tehdit edebilir - Haberler
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