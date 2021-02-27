Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

27.02.2021 19:11 | Son Güncelleme: 27.02.2021 19:14
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Orta Avrupa üzerinden Trakya'ya çöl tozlarının geldiğini belirterek, "Trakya bölgesinde çöl tozları diye tanımladığımız partiküllerin bir girişini sezinleyebiliyoruz ölçüm istasyonlarının...

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Orta Avrupa üzerinden Trakya'ya çöl tozlarının geldiğini belirterek, "Trakya bölgesinde çöl tozları diye tanımladığımız partiküllerin bir girişini sezinleyebiliyoruz ölçüm istasyonlarının sonuçlarına göre. Son birkaç gün içerisinde bir miktar artışın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Afrika'dan, Orta Avrupa, İtalya üzerinden gelen toz bulutları, Trakya'ya ulaştı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün havanın açık olduğu gözlenirken, toz bulutları vatandaşlar tarafından fark edilmedi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, zaman zaman gerek Afrika'dan gerek Arabistan'dan Sahra Çölleri'nden bir tozlanma meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Rüzgarlarla birlikte atmosferin yüksek kesimlerine bu toz kütleleri hareket ediyor. Oradan da taşınıyor. Genelde ülkemizde Güneydoğu bölgesinde etkisi çok fazla görülüyordu. Ama son zamanlarda Afrika'dan veya Arabistan'dan kaynaklanan çöl tozlarının Avrupa'ya giriş yaptığı, Avrupa'dan da ülkemize doğru hareketlendiği yönünde bizim de bilgilerimiz oldu. Bu bölgede özellikle Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'deki hava kalitesine, özellikle partikül madde konsantrasyonuna baktığımız zaman bugünkü son veriler elimizde yok ama dün ve ondan önceki gündeki atmosferdeki partikül madde miktarına baktığımız zaman bir artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Örneğin partikül 10 mikrometre çapındaki partiküllerin Edirne'deki 25 Şubat yani Çarşamba günkü konsantrasyonu 129 mikrogram/metreküp iken dün 146 mikrogram/metreküpe ulaşmış durumda. Benzer şekilde Tekirdağ'da da birkaç mikrogram/metreküplük artış var. Ama biz özellikle PM 2.5 dediğimiz daha küçük partikül maddelerin yüksek mesafelerde ve uzun mesafelerde taşındığını biliyoruz. PM 2.5'un konsantrasyonlarına baktığımız zaman da yine Edirne'de bir artış var. 40 mikrogram/metreküpten 44 mikrogram/metreküpe çıkmış."

Toz bulutlarının bu haliyle sağlığı tehdit etmeyeceğini belirten Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, "Bunun 500- 600 mikrogram/metreküplere çıktığı dönemler de yaşanmıştır ülkemizin değişik yerlerinde. O seviyelerde anlık olarak akut olarak bir sağlık etkisinden söz edebiliriz ama bu henüz daha şiddetli bir sağlık etkisi oluşturabilecek bir konsantrasyon değil. Ama bir taşımından söz edebiliriz, bu doğru bir yaklaşım. Son 2 günde bir miktar partikül madde konsantrasyonlarında artış var. Bu partikül maddelerin çöl tozlarının içerisindeki bazı ağır metaller sağlık üzerinde etkilidir. Ondan dolayı riskler oluşturur. Ama yarın ve yarından sonra sıcaklıkların düşmesi ve bir yağış bekleniyor. Bu yağışla birlikte bu çöl tozlarının da çok fazla etkisi olmamakla birlikte çöl tozlarının da yıkanarak atmosferden temizlenmesini bekliyoruz. Netice olarak şunu söyleyebiliriz, evet Trakya bölgesinde çöl tozları diye tanımladığımız partiküllerin bir girişini sezinleyebiliyoruz ölçüm istasyonlarının sonuçlarına göre. Her ne kadar bugünkü sonuçlar elimizde olmasa bile son birkaç gün içerisinde bir miktar artışın olduğunu söyleyebiliriz" dedi.


Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz
Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Nikol Paşinyan İbrahim Aydemir
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mustafa Er Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Tecer: Çöl tozlarının Trakya'ya giriş yaptığını sezinliyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 19:14:51. #1.15#
title