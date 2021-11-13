Prof. Sarı'dan 'müsilaj' uyarısı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - BALIKESİR'in Bandırma İlçesinde yapılan, "Müsilaj" konulu toplantıda konuşan Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın, Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de görülebileceğine dikkat çekti. Sarı, "Nasıl ki şu an müsilaj yüzünden Marmara'da bir farkındalık oluşup, bir eylem planı yapıldı. Aynı şeyi Karadeniz, Ege ve Akdeniz için de yapmamız lazım" dedi.

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Kent Konseyi, "Müsilaj" konulu toplantı düzenledi. Güney Marmara Bölgesi'nde bulunan, il ve ilçelerin kent konseylerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan, Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, kent konseylerinin, bulundukları kentlerdeki, havayı, suyu, doğayı, denizi korumakla yükümlü olduğunu söyledi.

Toplantının ardından, sonuç bildirgesini okuyan Bursa'nın, Nilüfer İlçesi Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaşı, 2021 yılında, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı 22 Maddelik Marmara Koruma Eylem Planları'nın, uygulamaya geçirilip, sürdürülebilir olması gerektiğini belirtip "Amasız ve fakatsız bu maddelerin uygulanması ve denetlenmesi önemlidir. Güney Marmara Kent Konseyleri olarak birebir etkilendiğimiz bu sorun karşısında Bu planın takipçisi, katılımcısı ve ısrarla koruyucusu olacağız. Hiç kimse tek başına sorumlu değildir. Canlı yaşamını ve döngüsünü saygıyla korumak ve sürdürme sorumluluğumuzla, hep beraber omuz omuza gelecek güzel günler için mücadele etmeye hazır olduğumuzu buradan bildiriyoruz."