Prof. Mutluay: 30 dakikadan fazla oturmayın, evde aktif kalmak mümkün
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Prof. Mutluay: 30 dakikadan fazla oturmayın, evde aktif kalmak mümkün - Haber
İstanbul, Sağlık, Haber

Prof. Mutluay: 30 dakikadan fazla oturmayın, evde aktif kalmak mümkün

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Mutluay, evde fiziksel aktivite ve egzersiz yapmak için gövdeyi yerçekimine karşı hareket ettirerek etkili kuvvetlendirme egzersizleri yapılabileceğini söyledi.

24.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:50
Prof. Mutluay: 30 dakikadan fazla oturmayın, evde aktif kalmak mümkün

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Mutluay, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalanlara egzersiz tavsiyelerinde bulundu. Sağlıklı olmak için daha fazla çaba göstermemiz gereken bir dönemden geçtiğimizi kaydeden Mutluay, sağlık için temel şartlardan birinin hareket etmek olduğunu söyledi. Gün boyu enerji harcayarak yaptığımız tüm hareketlerin 'fiziksel aktivite' olarak görüldüğünü kaydeden Mutluay şöyle dedi: "Dünya Sağlık Örgütü sağlığın korunması için yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta şiddette, çocuklar ve ergenlik çağındakilerin ise günde en az 60 dakika yoğun şiddette fiziksel aktivite yapmasını zorunlu görüyor. Aktiviteleri tek bir seferde yapmak şart değil, gün içerisinde aralıklı yapılabilir. İlaveten, haftada 2 gün, 8-12 tekrarlı kuvvetlendirme egzersizlerinin yapılması da önerilmekte."

"30 DAKİKADAN FAZLA OTURMAYIN"

Fiziksel aktivite yapmak için herhangi bir malzemeye gerek olmadığını kaydeden Mutluay, gövdeyi yerçekimine karşı hareket ettirerek basit ve etkili kuvvetlendirme egzersizleri yapılabileceğini söyledi. Fiziksel aktivite için öncelikle yapılacak ilk işin 30 dakikadan daha uzun süre oturmamak olduğunu belirten Mutluay şöyle dedi: "Evin içinde sık sık yürüyüş yapmak, televizyon seyrederken her reklam arasında kalkıp yürümek, telefonda konuşurken ayakta durmak, ayak bileği ile pompalama hareketi gibi basit alışkanlıklar edinebiliriz. Egzersiz için en kıymetli donanım kendi bedenimiz ve yerçekimidir. Bu kapsamda tam veya yarım çömelip kalkma, sandalyeye oturup kalkma, mekik çekme hareketi, sırtüstü yatarken köprü kurma, ayakta dururken parmak ucunda yükselme, zıplama gibi hareketler örnek olarak verilebilir. Kuvvetlendirme için ellerle veya yatarken ayaklarla duvarı itme hareketleri yapılabilir. Ayrıca evde su şişesi veya kuru gıda paketleri gibi malzemeleri ağırlık olarak kullanabiliriz. Bu ağırlıkları elimizde tutarken kolları öne ve yanlara kaldırma, dirsekleri bükme gibi hareketler basitçe yapılabilir."

"DÜZENLİ YAPILAN FİZİKSEL AKTİVİTE AKCİĞERİ GÜÇLENDİRİR"

Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin, özellikle aerobik karakterdeki egzersizlerin akciğer sağlığını da geliştirdiğini kaydeden Mutluay şöyle dedi: "Kalp ve akciğerler, fiziksel aktivite sırasında kasların çalışmasından doğan ek oksijen talebini karşılamak için daha çok çalışarak zamanla güçlenir ve daha verimli hale gelir. Gövde kaslarının kuvveti ve postürün doğru olması dahi solunum kapasitesine fayda sağlar. Kalp-damar sisteminin dayanıklılığını geliştiren aerobik egzersizleri de evde yapmak mümkündür ancak en önemli koşul egzersizin 15-20 dakika sürdürülmesidir. Evde basitçe uygulanabilecek aerobik egzersizler için tempolu olmak koşuluyla yerinde sayma tekniğini kullanmak, birkaç adım öne-arkaya ve yanlara adımlamalar yapılabilir. Bunları kol hareketleriyle kombine yapmak ise idealdir. Evde yapılmasını önerebileceğim en pratik yaklaşım aerobik egzersizler dışında, yukarıda bahsedilen tüm egzersizlerin solunumla kombine edilerek yapılmasıdır. Örnek olarak, kolları yukarı doğru kaldırırken derin bir nefes alıp indirirken nefesimizi vermek olabilir. Yürürken dahi adımlarımızı solunumla birlikte koordine edebiliriz. Solunum egzersizi için en basit kural, burundan nefes alıp 1-2 saniye tuttuktan sonra dudakları büzerek ağızdan üfleyerek vermek ve inspirasyon/ekspirasyon oranına dikkat etmektir. Yani 4 saniyede nefes alıp 8 saniyede vermek gibi. Bu prensipler ışığında herkes kendi aktivitesine göre örnekleri kolayca çoğaltıp geliştirebilir."

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haber
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haber
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
'Türkiye'nin Vuhan'ı oldu' diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haber
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haber
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haber
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı Haber
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisini eleştiren Fahrettin Koca'ya yanıt verdi: Muhtemelen bir iletişim kazası oldu
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan paylaşımı: Hakimiyet milletindir
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 14 kişi koronavirüsü atlattı, toplam iyileşen hasta sayısı 18.491'e yükseldi
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Bakan Kasapoğlu, TFF Başkanı Özdemir ve Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşecek
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
23 Nisan'ı Dominik'te kutlayan Survivor ekibi canlı yayında İstiklal Marşı'nı okudu
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
5 ülke, Ramazan'a 1 gün geç başlayacak
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için 'Bir iftar da benden' kampanyası başlattı
Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Bitlis'te pancar işçilerini taşıyan traktör devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Yasemin Özilhan'ın son paylaşımı takipçilerini şaşırttı: Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Michael Jordan, Denis Rodman ile Carmen Electra'yı yatakta bastı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Oxford Üniversitesi, insanlar üzerinde koronavirüs aşısı denemelerine iki gönüllü ile başladı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan Junior Sambia, yoğun bakıma alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Engin Altay Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Prof. Mutluay: 30 dakikadan fazla oturmayın, evde aktif kalmak mümkün - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 11:10:11. #1.15#
title