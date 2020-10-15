Prof. Erbaş'tan "16 Ekim Dünya Gıda Günü" dolayısıyla online sunum
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Prof. Erbaş'tan "16 Ekim Dünya Gıda Günü" dolayısıyla online sunum

15.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:14
Prof. Erbaş'tan

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla "Açlığın Önlenmesi ve Gıda Güvencesinin Sağlanması" konulu online bir sunum gerçekleştirdi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Erbaş, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla "Açlığın Önlenmesi ve Gıda Güvencesinin Sağlanması" konulu online bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcıların online bağlandığı sunumda, gıda yönünden dünyanın mevcut durumu, gıda güvencesini olumsuz etkileyen faktörler, gıda güvencesinin sağlanma yolları alt başlıklar halinde tartışıldı.

Erbaş, açlığın ortadan kaldırılmasına yönelik bütüncül tedbirler alınmasını ve entegre çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Gıda güvencesinin sağlanmasında küresel ısınma ile mücadele edilmesi, tarım alanlarının etkin kullanılması ve yerel gıdaların tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Aksi takdirde insanlık açlık çekilen bölgelerden refah içerisindeki bölgelere önlenemez kitlesel göçlerle, savaşlarla ve açlığa bağlı toplu ölümlerle yüzleşecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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