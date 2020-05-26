Prof. Dr. Yusuf Demir: "Pet şişeler bir defa kullanılmalı su 1 saatte tüketilmelidir"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Yusuf Demir: "Pet şişeler bir defa kullanılmalı su 1 saatte tüketilmelidir"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Plastik şişeyi açtıktan sonra bir saat gibi bir süreçte tüketmemiz gerekmektedir.

Prof. Dr. Yusuf Demir:
26.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:22

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Plastik şişeyi açtıktan sonra bir saat gibi bir süreçte tüketmemiz gerekmektedir. Eğer tüketmezsek bakteriler hızlı bir şekilde çoğalmakta ve sağlığımızı tehdit edebilmektedir. Bu nedenle pet şişeleri birden fazla kullanmamaya da dikkat etmeliyiz" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, sağlıklı bir su tüketimi için kendisine sorulan soruları yanıtladı.

İdeal olan suyun özelliklerine değinen Prof. Dr. Demir, "Suyun tanımlanmasında ve kalitesinde elbette içerisindeki makro ve mikro elementlerin yanında rengi i kokusu ve bir takım bakteriyolojik özelliklerinin iyi tanımlanması gerekir. Ama suyu en çok tanımlayan iki özellikten biri sertliği ve diğeri ise Ph değeridir. Sertlikte en çok kullanılan Fransız sertliği dediğimiz sertliktir. Yaklaşık olarak suyun sertliğinin 10 ile 20 arasında olması önerilmektedir. Sertliği en çok etkileyen de suyun içerisindeki kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat oranıdır ki yaklaşık 1 litre suda 75 miligram civarında magnezyum, 250 miligram civarında kalsiyum veya 600 miligram civarında bikarbonat olması önerilmekte iyi su olarak kabul edilmektedir. İçme sularının bazik özellikte olması önerilmektedir. İdeal su 7.2 ile 8,5 Ph değerine sahip sudur. Bazı kaynaklar bunu biraz daha genişleterek 6,5 ile 9,6 Ph değerine kadar müsade etmektedirler" diye konuştu.

Suyun susama ihtiyacı duymadan içilmesi gerektiğini belirten Yusuf Demir, "Suyu susadığımız zaman içmek vücudumuzu strese sokmaktadır. Susadığımız zaman içmek vücutta belli sıkıntıların başladığını göstergesidir. Doğrusu suyumuzu mutlaka sabah uyandığımızda başlamak üzere günün belli periyotlarında tüketmek ve günlük 2 ile 3.5 litre arasında su içme alışkanlığı kazanmaktır" şeklinde konuştu.

Pet şişelerde satılan suyla ilgili dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Demir, "Yarım litrelik veya daha küçük su şişelerinin kullanımında ideal olan cam şişelerdir. Ama bunların kullanımı tedariği oldukça zor olduğu için çoğu firma plastik şişeleri tercih etmektedir. Plastik şişelerde damacanalarda olduğu gibi 7 farklı plastik kullanıldığını görüyoruz. Plastik şişelerde üzerinde küçük üçgenler içerisinde 1, 2 ve 4 numara yazılı plastiklerin kullanılması tavsiye edilen plastiklerdir. 3 ve 7 numaralı plastikler çok tavsiye edilmemektedir. Bunlardan mümkün olduğu kadar kaçınmalıyız. Plastik şişelerde suyun doldurulduktan sonra taşınması saklanması korunmasında güneşle temas, soğuk ve sıcak özelliklere dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Plastik pet şişelerin açıldıktan sonra hızlı bir şekilde tüketilmesi gerektiğini de vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Demir, "Plastik şişeyi açtıktan sonra tüketim de çok önemlidir. Plastik şişeyi açtıktan sonra bir saat gibi bir süreçte tüketmemiz gerekmektedir. Eğer tüketmezsek bu sefer plastik şişeyle su içtiğimizde plastiğe dokunan dudaklarımızla veya havayla temasta plastiğe bulaşan bakteriler hızlı bir şekilde çoğalmakta bir sonraki içim esnasında bu sudaki bakteriler midemize geçerek sağlığımızı tehdit edebilmektedir. O halde bizim plastiklerde su tüketirken mutlaka plastiğin ağzını açtıktan sonra hızlı tüketmeye bakmalıyız. Ayrıca plastikleri bir defa kullanıma yönelik geliştirilmiştir. Bu pet şişeleri birden fazla kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Özen göstermeliyiz. Bu noktada da çocuklarımızın kullanımına özellikle dikkat etmeliyiz" sözlerine yer verdi.

Suyun işlenmiş su mu yoksa kaynak suyu mu olduğunu anlamak için yapılması gerekenleri söyleyen Yusuf Demir, "Eğer pet şişe veya damacanaların üzerindeki kağıt şeritlerin alt kısmında mavi bir şerit varsa bu suyun kaynak suyu olduğunu bize ifade etmektedir. Eğer pet şişelerin üzerindeki kağıt şeridin üzerinde kahverengi bir şerit varsa bu suyun işlenmiş su olduğunu ifade etmektedir. Tabi işlenmiş su dediğimizde de yeter özellikte ve nitelikte kaynak suyunun bulunmadığı yerlerde suyun insan sağlığı için gerekli standartlara getirilecek şekilde arıtılması gerekli takviyelerin ve gerekli elementlerin katılarak suyun düzeltilmiş ve sana uygun hale getirilmiş su olduğu anlamına gelmektedir ki bu suları da rahatlıkla kullanmak mümkündür. Önemli olan işlenmiş su üzerinde iki gerekli tanım ve açıklamalara iyi bakarak hangi maddelerin hangi oranda olduğu sertlik ve Ph değerini iyi incelememiz gerekmektedir" sözlerine yer verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi Haber
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı Haber
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
Salgında gevşeme pahalıya mal olabilir! 4 ilimizde koronavirüs yeniden hortladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
DEAŞ'ın sözde Irak sorumlusu Mutaz el-Cuburi öldürüldü
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Salgının bizi getirdiği son seviye: Vatandaş aracına maske taktı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Boris Johnson, karantina kurallarını ihlal eden danışmanını görevden almayınca Devlet Bakanı istifa etti
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Hollanda basını, Sneijder'in Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak döneceğini yazdı
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Son Dakika: TSK'nın 22'nci Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Jandarmalar, harçlık diyaloğu ile Türkiye'nin kalbini ısıtan çifte verdikleri sözü tuttu
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu ile çıktığı motor turunu sosyal medyadan paylaştı
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Ali Babacan, 'Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?' sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye taleplerini reddetti
Kendisine cinsel içerikli mesaj atan şahsı, sevgilisiyle beraber döverek öldürmüştü! Mahkeme, tahliye...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tolga Turgut Süleyman Soylu Mevlüt Karakaya Ahmet Davutoğlu Mustafa Destici
Magazin Özkan Uğur Gülçin Ergül Hande Ataizi Türkan Şoray
Spor Ali Koç Metin Oktay Ergin Ataman Sergen Yalçın Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Yusuf Demir: "Pet şişeler bir defa kullanılmalı su 1 saatte tüketilmelidir" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 17:22:42. #1.15#
title