Prof. Dr. Yusuf Demir: "Her gün 6 bin çocuk su problemlerinden ölüyor"
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Prof. Dr. Yusuf Demir: "Her gün 6 bin çocuk su problemlerinden ölüyor"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Yaklaşık 1 milyardan fazla insan temiz içme suyu bulamıyor.

Prof. Dr. Yusuf Demir:
19.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:22

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, "Yaklaşık 1 milyardan fazla insan temiz içme suyu bulamıyor. Yaklaşık iki, iki buçuk milyar insan yeterli suyu bulamıyor. Su kıtlığı her gün 6 bin çocuğun suyun oluşturduğu hastalıklardan ölmesine neden oluyor" dedi.

OMÜ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Demir, su kaynaklarının yanlış kullanımı ve sonuçları hakkında bir açıklama yaptı. Dünyada kaynakların sınırlı olduğunu ve yanlış kullanımla bunun daha da aşağı düştüğünü söyleyen Yusuf Demir, "Dünyanın yüzde 75'inin suyla kaplı olmasına rağmen bu suyun büyük bir kısmının tuzlu su olduğunu biliyoruz. Var olan suyun yüzde 97'si tuzlu su olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla tatlı su miktarı dünyada yüzde 3 civarındadır. Tabi bu suyun da büyük bir kısmı buzulların altında göllerdedir. İnsanoğlunun tatlı su olarak tanımlanan suyun çok az bir miktarından yararlandığını düşündüğümüzde dünyadaki var olan suyun biz ancak 10 binde 5'inden yararlanabiliyoruz. Dünyada var olan su miktarı bellidir. Ama bunu kirleterek atmosfer içerisindeki dönüşümünü etkiliyoruz. Temiz su daha kolay buharlaşarak atmosfere karışmaktadır. Kirli su içerisindeki kirletici maddelerin etkisiyle kolay kolay buharlaşamaz. İşte biz de dünyada var olan su kaynaklarımızı bu şekilde kirleterek hidrolojik döngü dediğimiz suyun atmosfer içerisindeki dönüşümünü etkiliyoruz. Bunun sonucunda yağması gereken yağmurlar zamanında mevsiminde yağmıyor kışın yağması gereken kar yağmıyor veya ani seller yaşıyoruz. Yani küresel iklim etkisi dediğimiz kuraklık veya buna bağlı felaketler yaşıyoruz" diye konuştu.

Dünya kuraklık tehlikesine doğru gidiyor

Dünyanın bir kuraklık tehlikesine doğru gittiğini savunan Demir, "Şu anda dünyada suyun bu kadar tartışılıyor bu kadar önemli hale gelmesinin en önemli nedeni dünyanın yaklaşık yüzde 30-40'ının su problemi ile karşı karşıya olmasıdır. UNESCO'nun rakamlarına göre önümüzdeki süreç içerisinde eğer biz gereken tedbirler alınmazsa dünya hızlı bir şekilde su felaketine ve kuraklık felaketine doğru gidiyor. Bu felakete giderken önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde dünyanın yaklaşık yüzde 40'ının su kıtlığıyla karşı karşıya kalması kaçınılmaz. Yaklaşık 54 ülkenin su problemi yaşadığını yine UNESCO rakamlarında görüyoruz. Bugün dünyaya baktığımızda dünyanın 8 milyarın üzerinde yaşayan insanı yaklaşık 1 milyardan fazlası temiz içme suyu bulamıyor. Yine yaklaşık iki, iki buçuk milyar insan yeterli suyu bulamıyor. Tabi bu suyun yetersizliği, kirli olması, temiz olmaması nedeniyle şu anda dünyada yine UNESCO rakamlarına göre her gün 6 bin tane çocuğun su kıtlığı suyun oluşturduğu hastalıklardan ölmesine neden oluyor. Yanlış duymadınız her gün su problemlerinden 6 bin tane çocuk ölüyor. O halde bu kadar büyük problemin olduğu kullanımının bu kadar dengesiz olduğu bu dünyada herhalde bundan hepimiz sorumluyuz" şeklinde uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Demir, suyu yeterince ve doğru şekilde kullanmaya davet etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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