Prof. Dr. Yorulmaz: "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerilerine uyulmalı"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Sağlık ›› Prof. Dr. Yorulmaz: "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerilerine uyulmalı" - Haber
Trakya Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Sağlık

Prof. Dr. Yorulmaz: "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerilerine uyulmalı"

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerdiği tedbirlere uymanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

01.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:14
Prof. Dr. Yorulmaz:

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerdiği tedbirlere uymanın oldukça önemli olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Yorulmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınından korunmak için Sağlık Bakanlığı ve uzmanların önerilerine harfiyen uyulması gerektiğini ifade etti.

Mikrop ve virüslerin genellikle ağız, burun ya da deriden bulaştığını belirten Yorulmaz, "Hastalık yapan mikropları ağzımıza, gözümüze, derimize taşıyabilme bakımından ellerimiz çok risklidir. Bu nedenle hem vücut hem de özellikle el, yüz, ağız ve burun temizliğine önem verilmelidir. Ellerimizi bu nedenle sık sık sabunlu su ile yıkamak, yeterli sıklıkta banyo yapmak çok önemlidir." dedi.

Yorulmaz, en az 1,5 metrelik sosyal mesafe uygulaması ve evde izole olmanın hastalıktan korunmanın en önemli yöntemlerinden olduğunu vurgulayarak, kalabalık ortamlardan, selamlaşma ve kucaklaşma gibi temas içeren eylemlerden kesinlikle uzak durulmasını tavsiye etti.

Evlerin sık sık havalandırılması gerektiğini belirten Yorulmaz, dışarıdan gelindiğinde, ayakkabıların evi kirletmeyecek biçimde tutularak kıyafetlerin değiştirilmesini ve kirlenmesi sık ve kolay olan yerlerin günde birkaç defa çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Zorunlu durumlar haricinde evden çıkılmaması gerektiğini aktaran Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Ev içerisinde hem kendimizi hem ailemizi izole etmek, bu hastalıktan korunma açısından çok yararlı olacaktır. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerdiği tedbirlere uymak oldukça önemli. Hastanelerimiz de doğal olarak bu hastalığın tedavisi için mesai sarf ediyor. Bu anlamda vatandaşlarımız önemsiz rahatsızlıklar için hastanelere gitmesinler. Vatandaşlarımıza bu anlamda aile hekimliklerine gitmelerini tavsiye ediyorum. Hastaneleri gereksiz yere meşgul etmemeliyiz."

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia Haber
Erdoğan'ın startını verdiği kampanyayla ilgili bomba iddia
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı Haber
Ünlü oyuncu, yıkık dökük evde yaşayan ailenin feryadına sessiz kalamadı
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu Haber
Başlattığı kampanyaya destek yağıyor! İki günde toplanan miktar belli oldu
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi Haber
Koronavirüs sebebiyle ilk kez bir şirket, iflasını açıkladı! Ünlü restoran zincirinin devri sona erdi
Bu köye virüsün girmesi imkansız! Yine de tedbiri elden bırakmıyorlar Haber
Bu köye virüsün girmesi imkansız! Yine de tedbiri elden bırakmıyorlar
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Son dakika: LPG'ye 90 kuruşluk tarihi indirim geliyor
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Türkiye'nin İtalya ve İspanya'ya yolladığı yardım sandıklarında Mevlana'nın sözü yer aldı
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Diş Hekimleri Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Oral, koronavirüsten hayatını kaybetti
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Lucescu'dan 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması: Görüşme yapmadık
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
ABD Merkez Bankası, yabancı bankalar için yeni bir kredi kolaylığı başlattı
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 337 bin 800 liraya geriledi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den OHAL açıklaması: Travmaya sebep olmamalıyız
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Fransa'da yayıncı kuruluş, Nisan'da kulüplere ödeme yapmayacak
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Kasımpaşa Kulübü: Hiçbir çalışanımızı işten çıkarmayacağız
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Taciz iddiasıyla suçlanan şahıs, polisleri görünce kendisini eve kilitledi
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Bakkal sahibi, koronavirüs nedeniyle siparişleri koyduğu sepeti müşterilerine sopa ile uzatıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Dilan Çıtak Haluk Levent Chloe Loughnan
Spor Yılmaz Vural Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Milli Polis Nisan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Yorulmaz: "Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerilerine uyulmalı" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 11:39:15. #1.15#
title