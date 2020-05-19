Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir
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Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Denize girmek güvenlidir.

Prof. Dr. Yıldız: Yazın havuzlara dikkat etmek gerekir
19.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:44

ERCİYES Üniversitesi (ERÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Denize girmek güvenlidir. Çünkü denizin geniş alanda olması ve tuzlu su barındırması faydalıdır. Ancak havuzlara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü belirli bir miktardaki sudan bahsediyoruz. Sürekli havuzlar kullanılırsa virüsü bulaştırma potansiyeli vardır" dedi.

ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınmasıyla yaz tatiline gidecek vatandaşlara uyarıda bulundu. Prof. Dr. Yıldız, "Pandemiyi göz önünü alırken bu işin turizm alanını ve ekonomik boyutunu da düşünmek gerekir. Ekonomik açıdan zorlanmış durumdayız. Turizmde 'yabancı ülkelerden bu yıl turist gelmesin' demek doğru olmaz. Doktorlara sorarsanız bu yılın kapatılmasını isterler. Dikkat edilmesi gereken, insanların bir araya gelmemesidir. Bu sağlanır ve temastan kaçınırsak sokağa çıkma yasağı bile kaldırılabilir. Bu açıdan deniz kıyıları güvenlidir. Denize girmek güvenlidir. Çünkü denizin geniş alanda olması ve tuzlu su barındırması faydalıdır. Yan yana bile denize girseniz virüsün bulaşmaması mümkündür. Sayılara dikkat edilerek yapılan durumlarda turizm sorun oluşturmayacaktır. Oteller açılabilir; ama havuzlar tehlikelidir. Havuzlara çok dikkat etmek gerekir. Çünkü belirli bir miktardaki sudan bahsediyoruz. Sürekli havuzlar kullanılırsa virüsü bulaştırma potansiyeli vardır. Misafir sayısında düzenleme yapılırsa güvenli şekilde tatil yapılabilir" diye konuştu.'SIKI ÖNLEMLERLE MAÇLAR OYNANABİLİR'

12 Haziran'da başlaması planlanan futbol maçlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Futbol liginde iki yönlü konuyu ele almak lazım. Birincisi seyirci, ikinci ise futbolcular yönüdür. Seyirci yönünde tartışmasız olarak stadyumlara insan almamalısınız. Çünkü sosyal mesafeye uyulmasını beklemek özellikle maç heyecanında mümkün olmayacaktır.  Devam eden bir futbol ligi var. Şu anda yapıldığı gibi futbol kulüpleri kendi içlerinde futbolcularını tarar, hızlı test yapılırsa ve aynı zamanda maça seyirci alınmazsa maçların oynanması bir sorun teşkil etmez. Çok sıkı önlemlerle maçlar oynanabilir. Kulüp içi tarama yapılırsa ve dışarıyla temas kesilirse de futbolcular güvenli olacaktır" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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