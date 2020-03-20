Prof. Dr. Yıldız; "Alkışlar hekimlerimiz ve çiftçilerimize"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Yıldız; "Alkışlar hekimlerimiz ve çiftçilerimize" - Haberler
Atatürk Üniversitesi, Güncel

Prof. Dr. Yıldız; "Alkışlar hekimlerimiz ve çiftçilerimize"

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Astam Yıldız, "Sağlık çalışanları kadar, yorulmadan çalışan çiftçilerimizi de alkışlamalıyız" dedi.

20.03.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:26
Prof. Dr. Yıldız;

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nesrin Astam Yıldız, "Sağlık çalışanları kadar, yorulmadan çalışan çiftçilerimizi de alkışlamalıyız" dedi.

"Yılda bir kere bir hekime muhtaç oluruz ancak, günde 3 öğün çiftçilerimize muhtacız" diyen Prof. Dr. Nesrin Astam Yıldız, "Tarım ve sağlık arasında gıda üretimi ve arzını belirleyen ve insanların beslenmesini etkileyen önemli bir ilişki söz konusu olup, tarımsal faaliyetler çevre sağlığını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir. Beslenme,sağlığın en önemli belirleyicilerinden biridir. Bu nedenle tarım politikalarının başta gıda güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gereklidir" diye konuştu.

Küresel sağlık krizinin küresel açlık krizine dönüşmemesi için çiftçimizi güçlendirmeliyiz

Tarımsal endüstride COVID-19'un daha fazla yayılmasını ve etkisini önlemek için Tarım otoritelerinin çiftçilerin uluslararası çabalarının desteklemesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Nesrin Astam Yıldız, "Küresel nüfusumuzu ve dolayısıyla sağlığımızı korumak için yorulmadan çalışan çiftçilerimizin çabalarını alkışlamalı ve bu zorlu zamanlarda istikrarlı bir gıda arzı sağlamak için çalışan tarım topluluklarını desteklemeye hazır olmalıyız. Çiftçiler istikrarlı gıda kaynağı sağlama başarıları ile dünya ölçeğinde ön saflarda bulunmaktadır. Son günlerde yaşanan sağlık krizinin açlık krizine dönüşmesini engellemek için etkili olacak kesim tarım emekçileridir. Çiftçilerin bu özverili çabalarına devam edebilmeleri için "bitki koruma ürünlerinin, tohumlarının ve gübrelerinin" kesintisiz ve zamanında erişimini sürdürmek tarım otorilerinin önceliği olmalıdır.. Sağlık krizi sürecinde bu sayede, verimi en üst düzeye çıkararak, yüksek verimli ve kaliteli hasatlar elde etmeleri sağlanmış olur. Gıda güvenliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak, sağlık güvenliğinin sürdürülebilirliğinin garantisidir. Bu nedenle çiftçilerimizin yanında olmak için işbirliği yapmalı, kendilerini güvende hissetmelerini sağlamalıyız. Hükümetler, covid-19 sorununa küresel tedbir olarak, tarım topluluklarının girdi/mahsul tedarik zincirinde herhangi bir gecikmeye mahal vermeden, kısa veya uzun vadeli plan ve programlarla, istikrarlı bir şekilde hizmet etmeliler. Umut ediyoruz, içinde bulunduğumuz korona salgın krizi, tarımsal üretimde uyanmamıza vesile olarak ; Ülkemiz ölçeğinde tarımda kendi kendine yeten ülke konumunda olmasına ve yerel tarım ürünlerinin ihracatının artırmasına ivme kazandıran olumlu gelişmelere etken olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul'da hakimin eşinin testi pozitif çıktı! Personel karantinada Haberler
İstanbul'da hakimin eşinin testi pozitif çıktı! Personel karantinada
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Haberler
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak Haberler
Bakan müjdeyi verdi! Üreticilere 1,5 milyar lira ödeme yapılacak
İstanbullu evden çıkmayınca bir ilçe haricinde hava kalitesi yükseldi Haberler
İstanbullu evden çıkmayınca bir ilçe haricinde hava kalitesi yükseldi
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Haberler
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti Haberler
Market zincirinin korona için aldığı önlem müşterileri memnun etti
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Beşiktaş Belediye'si koronavirüs önlemleri kapsamında nikah törenlerine yeni düzenleme getirdi
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Ellerini boyayarak doğru el yıkama tekniğini gösterdi
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
Son dakika: Koronavirüs testi yaptıranlar test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilecek
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
Konyalı eczacı, koronavirüse karşı brandayla önlem aldı
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Koronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Hindistan'da otobüste seyahat eden kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Tom Hanks Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Falcao Falcao Metin Oktay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Karar Futbol İtalya
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Yıldız; "Alkışlar hekimlerimiz ve çiftçilerimize" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 12:20:51. #1.15#
title