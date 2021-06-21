Prof. Dr. Yiğit: "Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Prof. Dr. Yiğit: "Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz"

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Güncel

Prof. Dr. Yiğit: "Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz" "Deniz filtrasyonu için boğazlarımız ve denizlerimizde ivedilikle midye tesisleri kurulmalı" Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Yiğit: "Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz"

"Deniz filtrasyonu için boğazlarımız ve denizlerimizde ivedilikle midye tesisleri kurulmalı"

ÇANAKKALE - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yiğit, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda artış gösteren müsilaj (deniz salyası) nedeniyle balık tüketiminde tedirgin olan vatandaşlara, "Canlı balık avlıyorsanız ya da tezgahtan alıyorsanız onu tüketebilirsiniz" dedi.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı tehdit eden deniz salyası zaman zaman etkisini arttırarak boy göstermeye devam ediyor. Hem turizm hem de balık satışlarını etkileyen müsilajla ilgili önemli açıklamalarda bulunan ÇOMÜ Deniz Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Yiğit, vatandaşların kendi avladıkları ve tezgahlardaki balıkları gönül rahatlığıyla tüketebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Yiğit, "Müsilajın ilk çıktığı an itibariyle söylediğimiz bir şey vardı. İvedi, mekanik temizlemeye başlamamız lazım. Balık tüketimiyle ilgili bir sorun yok ama yeter ki oksijensizlik sebebiyle sahile vurmuş olan veya bir şekilde müsilajın üzerinde kalmış olan ölü balıkları tüketmeyin. Onun dışında canlı balık avlıyorsanız ya da tezgahtan balık alıyorsanız onu tüketebilirsiniz" dedi.

"Kültür balığı tüketebilirsiniz"

Denizlerde yetiştirilen kültür balıklarının tüketilmesinde de bir sorun olmadığını belirten Yiğit, "Bu noktada şuna dikkat çekmek istiyorum. Bazı insanlar bize soruyor, 'Hocam kültür balığı tüketebilir miyiz' tabii ki tüketebilirsiniz. Eğer boğazda kültür balıkçılığı yapılıyor olsaydı inanın müsilajı kültür balıkçılığına bağlayacaktık. Çünkü her şeyi ona bağlıyoruz" diye konuştu.

"Denizlerimizde ivedilikle midye çiftlikleri kurulmalı"

Denizlerin temizlenme noktasında midyenin filtrasyon görevi gördüğünü ve bu nedenle boğaz ve denizlerde midye çiftliklerinin arttırılması gerektiğine de değinen Yiğit, "Halbuki midye çiftlikleri olsaydı burada o midyeler beyaz tehditle mücadele edecekti. Bu nedenle ivedilikle boğazlarımız başta olmak üzere, denizlerimizde midye çiftlikleri kurulmalı. Çünkü onlar denizlerin filtrasyonudur. Bunun önünde de bazı belediyelerimizin direnç gösterdiğini görüyoruz, bu yanlıştır. Çünkü denize filtrasyon yerleştirmek, fabrikalarda yapılan sistemle aynıdır. Bunun da çaresi midye tesislerini inşa etmekten başka bir şey değildir" şeklinde konuştu.

Çanakkale Boğazı'ndan 4 bin 555 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj ile mücadele kapsamında deniz temizleme çalışmaları 13'üncü gününde de devam ediyor. Bu kapsamda, Çanakkale Boğazı'nda bu süre zarfında 4 bin 555 metreküp deniz salyası temizlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde Marmara Denizi'nden Kuzey Ege'ye kadar ilerleyen müsilaja karşı 8 Haziran Salı günü temizlik seferberliği başlatılmıştı. Denizlerin müsilajdan temizlenmesi için bugün de Yat Limanı'nda çalışmalar sürüyor. Su motorları ve belediyeye ait vidanjörler ile liman içinde su üzerinde biriken beyaz ve yapışkan tabaka çekiliyor.

Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgide Cumartesi günkü müsilaj toplanma oranının 378, toplam süreçte ise 4 bin 555 metreküp olduğu bildirildi.

Prof. Dr. Yiğit: 'Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz'
Prof. Dr. Yiğit: 'Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz'
Prof. Dr. Yiğit: 'Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz'
Prof. Dr. Yiğit: 'Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Görüntüleri Prof. Dr. Mustafa Sarı paylaştı! Marmara'yı kaplayan müsilaj Ege'ye doğru ilerliyor
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil yeniden müsilajla kaplandı
Korkutan görüntüler! Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil yeniden müsilajla kaplandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Vladimir Putin Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Hülya Avşar Sinan Çetin Hande Ataizi
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Merih Demiral Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Prof. Dr. Yiğit: "Canlı avladığınız ya da tezgahlardaki balıkları tüketebilirsiniz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 13:24:00. #1.14#

title