Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı
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Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Güncel

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağdatlı'nın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

Bağdatlı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze namazına, Bağdatlı'nın ailesi ve öğrencileri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile bazı akademisyenler katıldı.

Öte yandan, Bağdatlı'nın vefat haberinin ardından kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden kız kardeşi Türkan Bağdatlı için de Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Türkan Bağdatlı, Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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