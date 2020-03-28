Prof. Dr. Halil Coşkun yanıtladı: Obezite ameliyatı geçirenler koronavirüs salgınında riskli durumda mı?
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Koronavirüs, Türkiye, Ajans, Sağlık, Güncel

Prof. Dr. Halil Coşkun yanıtladı: Obezite ameliyatı geçirenler koronavirüs salgınında riskli durumda mı?

Street1227 Ajans Kurucusu Oğuzhan Saruhan, Türkiye'de birçok başarılı obezite ameliyatına imza atan Prof. Dr. Halil Coşkun'la koronavirüsün obezite ameliyatı geçirmiş hastalar üzerine etkisini konuştu.

28.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:13
Prof. Dr. Halil Coşkun yanıtladı: Obezite ameliyatı geçirenler koronavirüs salgınında riskli durumda mı?

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde önce Çin'e daha sonra da dünyaya yayılan koronovirüsten etkilenen insan sayısı 600 bini geçti, ölüm sayısı ise 29 bine yaklaştı. Türkiye'de görülen vaka sayısı 5.698, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 oldu. 65 yaş üstünde ölüm oranlarının yüksek olduğunu vurgulayan doktorlar ayrıca kronik rahatsızlığı olanların da riskli durumda olduğunu belirtiyor. Peki obezite rahatsızlığı bulunanlar ya da obezite yani mide küçültme ameliyatı geçirenler bu risk grubu içinde mi?

''BU DÖNEMDE OBEZİTE AMELİYATI YAPMAK DOĞRU DEĞİL''

Türkiye'de obezite cerrahisi gerçekleştiren önemli doktorlardan birisiniz. Takip ettiğimiz doktorlar bazı yaş grupları ve kronik rahatsızlığı olanlarda hayati riskin arttığını söylüyor. Obezite Cerrahisi geçirmiş insanlar bu anlamda risk grubunda bulunuyorlar mı?

Obezite ameliyatı geçirmiş olmak tek başına artmış bir risk faktörü değildir. Ancak özellikle son bir aylık dönemde major bir ameliyat geçirmiş olmak (obezite ameliyatı bu gruba girer) dikkatli olmayı gerektirir. Çünkü major ameliyatlar vücut için travmatik bir etki oluşturur ve savunma mekanizmamızı düşürebilir. Bu yüzden acil olmayan hiçbir ameliyatın olunmasını önermiyoruz. Obezite ameliyatları da acil bir ameliyat grubunda değildir. Hiçbir obez bireye bu dönemde ameliyat yapmak doğru bir yaklaşım olmaz. Daha önce obezite ameliyatı geçirmiş ve üzerinden en az bir ay geçmiş hastalarımızda özellikle bir sorun oluşacağını düşünmüyorum. Ancak burada şuna dikkat etmek gerekir; bazı obezite ameliyatları emilim kusuru da oluşturabildiğinden özellikle vitamin, mineral ve protein takviyeleri almaları açısından daha dikkatli olmaları önem arz eder. Bununla birlikte obez bir birey olmak bu hastalığa yakalanıldığında daha büyük bir risk faktörü oluşturmaktadır. Çünkü şunu biliyoruz ki obez bireylerde yandaş hastalıklar (diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması v.d.) çok daha fazladır ve bu da virüse karşı vücudu daha dirençsiz hale getirmektedir.

''BESLENME ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALMALILAR''

Bağışıklık sisteminin güçlü olmasının, bu virüsün etkisini azaltma konusunda faydalı olduğu biliniyor. Geçmiş dönemde obezite cerrahisi geçirmiş hastalara beslenme konusunda ne gibi önerileriniz olabilir?

Bu karşılaştığımız koronavirüs pandemisinde bağışıklık sistemimiz çok önemli rol oynamaktadır. Vücut savunmamızı en üst düzeyde tutabilmek için hastalarımızın şu önerilere uyması çok önemlidir;

1- Ameliyat sonrası rutin kullandıkları vitamin ve mineralleri varsa bunlara devam etmeleri

2- Yeterli protein alımı için beslenmelerine özen göstermeleri

3- Günlük sıvı alımlarına dikkat etmeleri

4- Kafeinli içecekler ve alkolden uzak durmaları

5- Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genel korunma prensiplerine uymaları

''HEKİM KONTROLÜNDE EVDE EGZERSİZ YAPILABİLİR''

Hem dünyada hem de ülkemizde salgının hızını düşürmek için insanların evden çıkmamaları isteniyor. Hastaların evde kaldıkları dönemde ne gibi egzersizler yapmalarını önerirsiniz?

Evde egzersiz yapmak gerçekten kolay değil, en azından kendilerini sıkmayacak şekilde basit egzersizler yapabilirler. Benim önerilerim şu şekilde olacaktır:

1- Egzersiz yaparken öncelikle kendi hekimlerinin kurallarına uymalıdırlar, çünkü kişinin geçirdiği ameliyat tipi, güncel kilosu, ameliyatın üzerinden geçen süre egzersizin ağırlığını belirleyecektir.

2- Evlerinde koşu bandı, eliptik bisiklet tarzı araçları olanlar bunları kullanabilirler, düzenli olarak günlük 45-60 dakika yeterli bir zamandır.

3- Bu dönemlerde kişi kendine uygun olarak Youtube'dan izleyerek veya egzersiz aplikasyonlarını kullanarak kendi programlarını yapabilirler.

4- Yaşadıkları ortamlar uygun ise kurallara uygun olarak gerekli önemler alınarak kısa süreli dış ortamlarda yürüyüş yapılabilir.

5- İmkanları dahilinde hareket gerektiren TV,video oyunları ile egzersizlerini çeşitlendirebilirler.

''ONLINE GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK''

Hastalarınızla belli periyotlarda görüşmeler yaptığınızı biliyorum. Evden çıkılmadığı bu dönemde görüşmelerinizi yapmak için teknolojinin verdiği imkanları kullanıyor musunuz?

Evet bu dönemde ekip olarak (ben, koordinatörümüz, hasta danışmanımız, beslenme uzmanlarımız, psikiyatristimiz) online görüşmelere başladık. Hastalarımızın kan tetkikleri online paylaşılarak gerekli değerlendirmeleri yapılmakta ve sonrasında kullandıkları ilaçları düzenlenmektedir. Ayrıca hastalarımız için 7/24 açık olan telefon hattımız, her türlü acil durum ve bilgilendirme yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Beslenme uzmanlarımız bu dönemde rutin devam etmesi gereken beslenme terapilerini Skype üzerinden bağlantılar yaparak online olarak gerçekleştirilmektedir.

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