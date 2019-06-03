Prof. Dr. Yalçın Karatepe: Türkiye'de büyüme yaşanan tek sektör tarım
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayı tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0.95 seviyesinde gerçekleşti. Prof. Dr. Yalçın Karatepe ekonomi gündemine dair gelişmeleri, euronews Türkçe için yorumladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Mayıs ayı tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0.95 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 18.71 seviyesine geldi. Geçtiğimiz aylara göre enflasyon seviyesinde düşüş gözlemlendi.
Bununla beraber geçen hafta yine TÜİK tarafından verilen büyüme oranları Türkiye ekonomisinin hala küçülme döneminde olduğunu gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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