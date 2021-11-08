Anadolu Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı (EDEV) ile Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı desteğiyle Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü tarafından Prof. Dr. Yahya Özsoy adına düzenlenen "Prof. Dr. Yahya Özsoy 2021 Toplum Hizmetleri Ödülleri başvuruları başladı. Adaylar, 3 Aralık 2021 tarihine kadar istenilen tüm belgeleri tamamlayarak tovak. odul@gmail. com adresine e-posta yoluyla gönderim yapabilir.

Prof. Dr. Yahya Özsoy 2021 Toplum Hizmetleri Ödülleri'ne kimler, hangi proje ile katılabilir?

Bir üniversitenin herhangi bir bölümünde ön lisans ya da lisans programına kayıtlı öğrenciler ödüllere bireysel ya da grup başvurusu yapabilir. Eğer proje toplum gereksinimlerinin karşılanması, sosyal ve fiziksel çevrenin iyileştirilmesi amacıyla ders, kulüp etkinlikleri ya da gönüllü hizmetler vb. kapsamında planlanmış özgün bir projeyse, projenin tamamı ya da bir bölümü gerçekleştirildiyse, proje Prof. Dr. Yahya Özsoy 2021 Toplum Hizmetleri Ödülleri'ne gönderilebilir.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da 24 Aralık Cuma günü yapılacak ödül töreninde dereceye girenlere "1. lik ödülü olarak Prof. Dr. Yahya Özsoy Toplum Hizmetleri Ödülü; 2. lik ödülü olarak Prof. Dr. Tahir Özgü Toplum Hizmetleri Teşvik Ödülü; 3. lük ödülü olarak Özel Eğitimciler Derneği Eskişehir Şubesi Özel Ödülü; 4. lük ödülü olarak Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Rektörlük Teşvik Ödülü; 5. lik ödülü olarak Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Teşvik Ödülü" verilecek.

Daha detaylı bilgi ve gerekli başvuru formları için www. tovak. org web adresi ziyaret edilebilir.

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