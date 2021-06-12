Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan, Haliç ve Marmara Denizi'yle ilgili önemli açıklamalar
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Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan, Haliç ve Marmara Denizi'yle ilgili önemli açıklamalar

Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan, Haliç ve Marmara Denizi'yle ilgili önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Haliç ve Marmara Denizi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Orman ve Su İşleri eski Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Haliç ve Marmara Denizi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Eroğlu, "Ben zamanında İstanbul'un su konusuyla ilgili çok şey yaptım, yine bu konuda da yapmaya hazırım" dedi.

Orman ve Su İşleri eski Bakanı, TBMM Küresel İklim Değişikliği ve Kuraklıkla Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığı önünde basın açıklamasında bulundu. Eroğlu, 1997 senesini Haliç yılı ilan ettiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı olduğu dönemde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) başına gelen Prof. Eroğlu, önceki belediyelerin klor yolsuzluğundan boru sahtekarlığına, yedek parça alımına kadar yolsuzluk yaptığını söyledi. Kullanılacak madde ve malzemelerin çok yüksek ücretlere alındığına da değinen Eroğlu, "Erdoğan döneminden önce idareciler boru döşemiş fakat suyun giremediği yerlere döşemeye çalışmışlar oradaki bağlantı parçalarının hepsi de birbirinden farklı" dedi.

"Deniz salyasının oluşmasında 9 sebep var"

Deniz salyasının(müsilaj) ne olduğuna ve neden meydana geldiğine değinen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Azot ve fosfor konsantrasyonunun artması neticesinde Marmara Denizi'nde alg patlaması yaşanmaktadır. Yaşanan bu alg patlaması neticesinde algler, bir salgı üretmektedirler. Oluşan bu salgı deniz salyası veya müsilaj olarak adlandırılmaktadır" diye açıkladı. Deniz salyasının oluşmasında 9 tane etmenin olduğunu söyleyen Eroğlu, "Şehir ve sanayi atık suları, çöpler, derelerden gelen kirlilik, Karadeniz'den gelen kirlilik, küresel iklim değişikliği, tekniğine uygun olmayan kıyı yapıları, gemi ve teknelerden gelen kirlilik" şeklinde sıraladı.

Geçmişte yapılan çalışmalardan bahseden Eroğlu, "Ben zamanında İstanbul'un her türlü su konusuyla ilgili çok şey yaptım, yine bu konuda da yapmaya hazırım. Haliç'te yaklaşık 40 yıldan beri biriken 5 milyon metreküp çamur tabakasını, çöplerin düzenli toplanmasını ve bertarafı ile ilgili işlemler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. 2002 yılında Japonya'da metropol belediyelerin çevre projeleri ile alakalı bir yarışma düzenlendi. Bu yarışmaya Haliç çalışmaları ile İSKİ olarak Büyükşehir Belediyesi adına iştirak edildi. Haliç projemiz dünya metropol belediyelerin çevre projeleri arasında birincilik ödülü aldı. Bu ülkenin başında Erdoğan var, o olduğu sürece hiçbir sorun problemsiz kalmaz" diyerek noktaladı. - İSTANBUL

Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan, Haliç ve Marmara Denizi'yle ilgili önemli açıklamalar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan, Haliç ve Marmara Denizi'yle ilgili önemli açıklamalar - Haberler
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